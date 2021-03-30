Названы три способа не дать коту сбежать весной

Весной вырастает число сбежавших домашних котов. Об этом сообщает Москва 24. Как рассказала сайту фелинолог, эксперт международной категории Людмила Макарова это связано с их физиологией. У животных весной пробуждаются чувства, и они хотят найти себе пару, отметила специалист.

"А поскольку владельцы ничем им не помогают, они уходят искать её себе сами. Поэтому очень часто такие животные именно весной обречены на потерю. Это характерно именно для нестерилизованных животных", — сказала Макарова.

У стерилизованных животных гормонального возбуждения нет, соответственно и желание искать себе "вторую половинку" отсутствует.

"Их кормят, поят, и они сидят себе дома счастливо", — пояснила эксперт.

Пути решения проблемы с весенними побегами котов, по словам фелинолога, три: стерилизовать, найти животному пару, либо караулить питомца всю весну.