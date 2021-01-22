Кот Рыжик из Всеволожска заразился COVID-19

Во Всеволожске у кота обнаружили COVID-19. Рыжик стал первым из котов, кто переболел вирусом нового типа.

В настоящее время петербургские вирусологи исследуют кошачий "ковид". Коронавирусной инфекцией заразился владелец животного — Сергей Шумов, посетивший ЮАР, потом заболели его супруга и их кот.

В один из дней Рыжик отказался от завтрака. Хозяева решили, что он тоже заболел, сообщает 78. ru.

Ветеринар Максим Бурлаков заметил, что у кота такие же признаки коронавируса, как и у людей. У питомца была одышка. Врачи взяли у него кровь и мазки. Также коту сделали КТ. Тест на COVID-19 оказался положительным.

Специалисты продолжат наблюдать за членами всей семьи, они намерены изучить все особенности их антител.