Ученые выяснили, могут ли люди научиться определять эмоции своей домашней кошки.
Известно, что кошки были одомашнены примерно 10 тысяч лет назад. Часто этих домашних питомцев упрекают в отсутствии верности и преданности хозяину и постоянной надменности и холодности.
Канадские ученые сообщают, что кошкам как раз таки свойственны "мимика" и "выражения лиц", просто не все люди могут их понимать.
Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие более 6 тысяч человек из 85 стран. У большей части из них дома жили кошки. Им показывали 20 коротких видео с участием кошек, при этом видео было без звука. Затем участников просили проанализировать, что та или иная кошка чувствует, и какие эмоции она демонстрирует в тот или иной момент.
В результате выяснилось, что многие люди не могли прочитать кошачью мимику (40%). 13% участников смогли справиться с задачей на 75%. Больше всех среди участников преуспели ветеринары и зоопсихологи. Также хорошо справлялись с задачей женщины и молодые люди. У мужчин и пожилых людей хуже получалось определить, в каком настроении пребывает кошка.
По словам ученых, исследование подтверждает, что кошки могут выражать эмоции. Они считают, что человеку, прежде чем делать вывод, что кошка к нему холодно относится, нужно получше присмотреться к своему питомцу.
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