Исследователи выяснили, как определить настроение кошки

Ученые выяснили, могут ли люди научиться определять эмоции своей домашней кошки.

Известно, что кошки были одомашнены примерно 10 тысяч лет назад. Часто этих домашних питомцев упрекают в отсутствии верности и преданности хозяину и постоянной надменности и холодности.

Канадские ученые сообщают, что кошкам как раз таки свойственны "мимика" и "выражения лиц", просто не все люди могут их понимать.

Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие более 6 тысяч человек из 85 стран. У большей части из них дома жили кошки. Им показывали 20 коротких видео с участием кошек, при этом видео было без звука. Затем участников просили проанализировать, что та или иная кошка чувствует, и какие эмоции она демонстрирует в тот или иной момент.

В результате выяснилось, что многие люди не могли прочитать кошачью мимику (40%). 13% участников смогли справиться с задачей на 75%. Больше всех среди участников преуспели ветеринары и зоопсихологи. Также хорошо справлялись с задачей женщины и молодые люди. У мужчин и пожилых людей хуже получалось определить, в каком настроении пребывает кошка.

По словам ученых, исследование подтверждает, что кошки могут выражать эмоции. Они считают, что человеку, прежде чем делать вывод, что кошка к нему холодно относится, нужно получше присмотреться к своему питомцу.