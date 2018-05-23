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Источник Правда.Ру

Илон Маск стал на сторону Pravda

Мир » Северная Америка » США и Канада

Известный американский предприниматель, глава SpaceX и Tesla Илон Маск внезапно озаботился достоверностью информации в мировой сети. 

Илон Маск стал на сторону Pravda. 387199.jpeg

Он объявил о намерении создать сервис под названием "Pravda". Согласно озвученной идее,  с помощью нового сервиса пользователи смогут оценивать достоверность любого журналистского материала и отслеживать рейтинг журналистов.

По словам Маска, которые приводит RT, он собирается "создать сайт, на котором публика сможет оценивать истинность любой статьи и отслеживать рейтинг доверия каждого журналиста, редактора и публикации".

"Подумываю назвать его "Pravda", - "заявил" Маск. Бизнесмен также пообещал, что сервис однозначно будет защищён от ботов и содержать весь инструментарий для определения и разоблачения ботоводов, которые используют для дезинформации "левые аккаунты". 

Напомним, что не так давно, в 2017 году, тема "информации на злобу дня" уже звучала в непрямом контексте - американка Аманда Уорнер создала игру, в которой игрок должен был заниматься созданием фейковых новостей и их продвижением.

Но у Маска все серьезнее даже на стадии идеи. С учетом тех настроений, которые в последние годы демонстрирует Запад, данный вид  деятельности будет как минимум хорошо медийно продвинут, как и все начинания этого "светила" делового мира. 

Казус ситуации - в том, что в России с 1999 года вполне профессионально работает сайт "Правда.Ру", который последовательно освещает все происходящие в мире процессы, выдавая качественную аналитику и объясняя логику политических взаимосвязей. Не зря же эксперты Atlantic Council назвали работу "Правды.Ру" "угрозой национальной безопасности США". 

Один из последний материалов на сайте - "12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией" - вообще послужил поводом для всплеска агрессии в сторону аналитиков и журналистов издания.  Так что инициатива Илона Маска вполне может оказаться пророческой - "Правда.Ру" очень объективно оценивает достоверность источников и стремится к максимальной объективности.  Два мира, две "Правды"....

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Темы правда сервис Правда.Ру илон маск
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