Синдром весны 1945 года обуял американцев

Политолог Сергей Судаков в интервью "Правде.Ру" сравнил сегодняшнюю ситуацию в Сирии с последним этапом Второй мировой войны, то есть примерно с январем 1945 года.

В четверг, 12 апреля, директор ЦРУ и кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео заявил на слушаниях в сенате, что несколько недель назад в Сирии была убита "пара сотен россиян". Как пишет ВВС, сделал он это заявление "вскользь", объясняя сенаторам, что нынешняя администрация, к которой он надеется присоединиться, была достаточно жесткой по отношению к России.

"Несколько недель назад русские встретились с равным противником, и пара сотен русских была убита. Список действий, которые предприняла администрация. Я готов вам сообщить о них, но не хочу отнимать время", — сказал Помпео. Несомненно, речь идет о гибели бойцов ЧВК Вагнера 8 февраля текущего года.

Как пояснил "Правде.Ру" член-корреспондент Академии военных наук политолог Сергей Судаков, все заявления Майка Помпео, так же как и Трампа, направлены на внутреннего потребителя. "Администрации США надо создать мнение, что Россия постоянно проигрывает в войне в Сирии и именно поэтому вынуждена так или иначе пытаться уничтожать живую силу, в том числе химическим оружием. И поэтому Москва якобы дала команду своему другу Асаду это сделать", — заметил эксперт "Правды.Ру".

"В этом плане им нужно постоянно усиливать ложь, распространяемую как с делом Скрипалей, так и с применением химического оружия в Сирии", — продолжил эксперт в интервью "Правде.Ру".

Сергей Судаков в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" сравнил сегодняшнюю ситуацию в Сирии с последним этапом Второй мировой войны, то есть примерно с январем 1945 года.

"Войска Асада успешно очищают всю территорию Сирии от нелюдей, и сейчас практически остаются месяцы до победы. Поэтому если говорить о том, кому выгодно использовать химическое оружие, то — американцам. Им надо найти все больше обоснований для того, как они будут потом оправдывать свои медвежьи действия", — сделал вывод политолог в интервью "Правде.Ру".

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