Глава СБУ обвинил Москву в нападении и убийстве цыган во Львове

В современном мире все скоротечно, все изменяется. Всегда остается неизменной лишь вера украинского правительства в то, что во всем, что бы ни происходило в их государстве, виновата Россия или лично Путин. Так, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что стоит принять во внимание тот факт, что в недавнем нападении на цыган во Львове может бы замешана Россия.

По словам Грицака, СБУ в данный момент занимается расследованием данного эпизода. Украинские правоохранительные органы уже установили причастную к этому преступлению организацию. Грицак же заявил, что следы этой организации замечены и в Российской Федерации.

Напомним, что в ночь на 24 июня на окраине Львова, в Западной Украине, в следствии нападения на цыганский табор погиб один человек. Еще четверо пострадали.

Стражи правопорядка арестовали восемь человек, в том числе организатора и главного идеолога нападения. Большинству задержанных нет и двадцати лет. Молодые люди заявили о своей принадлежности к незарегистрированной группировке "Трезвая и злая молодежь".

Удивительно, где Грицак и все украинское правительство иже с ним усмотрело здесь "руку Кремля" — все задержанные являются учащимися местных образовательных учреждений.

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