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Рост спроса на аренду кладовых: эффективные решения для хранения вещей в условиях сокращения жилой площади

Спрос на удаленные кладовки резко вырос

2:18
Недвижимость

В последнее время наблюдается рост интереса к аренде кладовых помещений для хранения личных вещей, согласно исследованию, проведенному компаниями ГК "Инград", "СДЭК Кладовка" и Сбером. Одновременно с увеличением спроса растет и предложение таких услуг.

Спрос на удаленные кладовки резко вырос
Фото: wikimapia by Карпов Александр Валентинович is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

За последние шесть месяцев спрос на аренду кладовых увеличился на 38%, что связывают с уменьшением площади жилых помещений, отмечают аналитики. В последние три года средний размер квартир в новостройках заметно сократился, особенно в категории крупногабаритного жилья. Средняя площадь студий и квартир с одной до трех комнат уменьшилась на 13-14%, а многокомнатных квартир — на 29%, что составляет более 30 квадратных метров. Среди покупателей жилья увеличилась доля тех, кто предпочитает студии и однокомнатные квартиры — с 40% в 2021 году до 53%.

Снижение размеров квартир привело к тому, что люди стали чаще использовать кладовые для хранения сезонных и редко используемых вещей, так как стоимость хранения за пределами дома ниже, чем обустройство дополнительных мест хранения в самой квартире, поясняют эксперты ГК "Инград".

Во многих новостройках предусмотрена кладовая на каждую вторую или третью квартиру. Средний размер таких помещений составляет около пяти квадратных метров. Чаще всего в кладовках хранят ценные вещи, технику и мебель во время ремонта, а также сезонные предметы, например, велосипеды или снегоходы. Это позволяет освободить пространство в квартире. Средний срок хранения составляет пять месяцев, утверждают в "СДЭК Кладовка".

Большой спрос на кладовые помещения характерен для крупных городов, отмечает Владимир Прохоров, член Генсовета "Деловой России" и владелец ГК "Удача". В меньших городах население предпочитает хранить вещи в гаражах или на балконах, и уровень доходов в регионах, как правило, ниже, что делает дополнительные расходы на кладовку менее доступными.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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