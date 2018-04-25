Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Полиция Киева назвал погром лагеря цыган националистами "субботником"

Мир » Бывший СССР » Украина

В Киеве полиция ответила на обвинение в бездействии от неправительственной организации Amnesty Internationa в связи с нападением радикалов на цыган. Начальник полиции Андрей Крищенко заявил, что в городе есть несколько находящихся на контроле правоохранительных органов и властей мест, где цыгане традиционно разбивают палатки, сообщает "112 Украина".

Полиция Киева назвал погром лагеря цыган националистами "субботником". Полиция Киева назвал погром лагеря цыган националистами субботн
Фото: REX

"Что касается Лысой горы, то большая часть цыган приехала на поминальные дни, и они уехали. Они оставили после себя много мусора, и этот мусор сожгли. У нас нет ни одной жалобы на побои или насилие, и, насколько я знаю, во время этого субботника, когда сжигали мусор, присутствовали представители райадминистрации и пожарные", — рассказал начальник полиции.

Директор украинского отделения Amnesty International Оксана Покальчук накануне заявила, что украинские власти попустительствуют радикальным элементам.

"Важно понимать, что мишенью для таких нападений может стать и становится любой: ромы, женщины, антикоррупционные активисты, евреи, ЛГБТ, журналисты, художники, студенты, писатели. Никто сейчас не может быть уверен, что он не станет следующей жертвой стаи радикалов, которые почувствовали свою безнаказанность", — сказала Покальчук.

Она добавила, что боевики ультраправых организаций "прикрываются патриотизмом и заботой об обществе, но на самом деле терроризируют мирных граждан". "При этом правоохранительные органы, в большинстве случаев, продолжают бездействовать", — сделала вывод Покальчук.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент Виктор Янукович решил приютить на Украине всех обездоленных цыган ЕС. Вряд ли в самое сложное для себя время Янукович самостоятельно озаботился решением этой проблемы. Или ему подсказали, или Янукович хотел выслужиться перед ЕС. Однако в свете последних событий на Украине цыганский вопрос еще более обострился.

Читайте также:

ЕС подарит Украине всех цыган

Надежда Деметр: Крымские цыгане заслуживают реабилитации так же, как и крымские татары

Политическая шизофрения Украины крепчает

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook

Украинский фашизм. Момент Истины
Темы Киев цыгане радикалы
Обсудить
Актуальная аналитика
Власть
Юбилей "Да,да,нет,да": "После мы еще глубже залезли в болото"
Ближний Восток
Ловко придумано: разрешение ООН на агрессию
ЯМЭФ-2018
Анатолий Аксаков: Как Крым преодолевает санкционные границы
Читательский топ
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Мнение: Россия получила преимущество после удара США по Сирии
ВКС России снова "побрили" флот коалиции у Сирии
Черноморский флот "показал класс" авианосной группе США у Сирии
Чем России грозит резолюция ПАСЕ по Донбассу
Новости Все >
Средняя площадь квартир при покупке уменьшилась до 52 кв.м
Полиция Киева назвал погром лагеря цыган националистами "субботником"
Скоро в России? WhatsApp запретит общаться несовершеннолетним
В Китае поймали майнеров, у которых изъяли 600 компьютеров
Медики объяснили, почему женщинам следует отказаться от алкоголя
Латвия приняла один батальон НАТО и сообщила, что больше не может
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло

Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?

Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Мнение: Россия получила преимущество после удара США по Сирии
Мир
Мнение: Россия получила преимущество после удара США по Сирии
Ближний Восток
ВКС России снова "побрили" флот коалиции у Сирии
Мир
Черноморский флот "показал класс" авианосной группе США у Сирии
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло

Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?

Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
"Большая семерка" объявила Россию виновной во всем
Мир
"Большая семерка" объявила Россию виновной во всем
Украина
Чем России грозит резолюция ПАСЕ по Донбассу
Евросоюз
Глава Совета Европы резко потребовал от России уплаты взноса
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло

Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?

Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Гендиректор ОЗХО: "вещество из Солсбери" могли сделать где угодно
Мир
Гендиректор ОЗХО: "вещество из Солсбери" могли сделать где угодно
Житейские истории
Лидия Русланова и очарованные мужчины
Мир
Мнение: Россия получила преимущество после удара США по Сирии
Любовь Степушова Ловко придумано: разрешение ООН на агрессию Любовь Степушова Соломон Соловьев Астролог: рожденные 25.04 уверены в себе Соломон Соловьев Дарья Касьянова Звезды-рестораторы и их заведения Дарья Касьянова
Комментарии
Ловко придумано: разрешение ООН на агрессию
Врачей могут посадить за спасение умирающих на улице
Мировой скандал: Минобороны РФ показало сбитые ракеты коалиции
Мировой скандал: Минобороны РФ показало сбитые ракеты коалиции
Мировой скандал: Минобороны РФ показало сбитые ракеты коалиции
Глава Совета Европы резко потребовал от России уплаты взноса
Глава Совета Европы резко потребовал от России уплаты взноса
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Мировой скандал: Минобороны РФ показало сбитые ракеты коалиции
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Латвия приняла один батальон НАТО и сообщила, что больше не может
Чем России грозит резолюция ПАСЕ по Донбассу
Сядут все: Навальный снова пытается сорвать инаугурацию
Украина начала набор полицаев для патрулирования Крыма
Пранкер-трупоед Вольнов устроился на работу "Миротворцем"
Кошки тоже впадают в маразм
Судный год: японцы предсказали исчезновение США
Турция выходит из НАТО в Красное море
Убийца авианосцев: Россия отправит на охоту "Супер-Пиранью"
Сядут все: Навальный снова пытается сорвать инаугурацию
Последний козырь: Запад решил обойти вето России в ООН
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло

Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?

Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Бывший СССР
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
1 мая решится судьба антироссийских санкций
Евросоюз
1 мая решится судьба антироссийских санкций
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
Карибские страны
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
Ближний Восток
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут
Ближний Восток
По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут
Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"?
Ближний Восток
Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"?
Почему растет смелость Азербайджана
Бывший СССР
Почему растет смелость Азербайджана
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
США и Канада
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
Мир
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался