Полиция Киева назвал погром лагеря цыган националистами "субботником"

В Киеве полиция ответила на обвинение в бездействии от неправительственной организации Amnesty Internationa в связи с нападением радикалов на цыган. Начальник полиции Андрей Крищенко заявил, что в городе есть несколько находящихся на контроле правоохранительных органов и властей мест, где цыгане традиционно разбивают палатки, сообщает "112 Украина".

Фото: REX

"Что касается Лысой горы, то большая часть цыган приехала на поминальные дни, и они уехали. Они оставили после себя много мусора, и этот мусор сожгли. У нас нет ни одной жалобы на побои или насилие, и, насколько я знаю, во время этого субботника, когда сжигали мусор, присутствовали представители райадминистрации и пожарные", — рассказал начальник полиции.

Директор украинского отделения Amnesty International Оксана Покальчук накануне заявила, что украинские власти попустительствуют радикальным элементам.

"Важно понимать, что мишенью для таких нападений может стать и становится любой: ромы, женщины, антикоррупционные активисты, евреи, ЛГБТ, журналисты, художники, студенты, писатели. Никто сейчас не может быть уверен, что он не станет следующей жертвой стаи радикалов, которые почувствовали свою безнаказанность", — сказала Покальчук.

Она добавила, что боевики ультраправых организаций "прикрываются патриотизмом и заботой об обществе, но на самом деле терроризируют мирных граждан". "При этом правоохранительные органы, в большинстве случаев, продолжают бездействовать", — сделала вывод Покальчук.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент Виктор Янукович решил приютить на Украине всех обездоленных цыган ЕС. Вряд ли в самое сложное для себя время Янукович самостоятельно озаботился решением этой проблемы. Или ему подсказали, или Янукович хотел выслужиться перед ЕС. Однако в свете последних событий на Украине цыганский вопрос еще более обострился.

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