Чем России грозит резолюция ПАСЕ по Донбассу

Европа признала Россию оккупантом Донбасса. ПАСЕ одобрила поправку в резолюцию, в которой сказано, что районы Донецкой и Луганской областей находятся под контролем нашей страны.

Чего теперь ждать и что будет происходить? На этот вопрос "Правде.Ру" ответил политолог и медиатехнолог Константин Долгов.

— Будут только усиливаться санкции. Больше ничего ждать не стоит.

— На что может повлиять резолюция Парламентской ассамблеи совета Европы?

— Да ни на что она не влияет. Те решения, которые эта организация принимает, можно повесить на стенку в туалете. Просто хочется спросить: а сколько дивизий у ПАСЕ - больше, чем танков у армий ДНР и ЛНР?

Это все громкие, высокопарные слова, обличенные в какие-то там якобы серьезные документы. Они не играют никакой роли. Впрочем санкционное давление на Россию из-за всего этого будет усиливаться.

Это произошло бы независимо от того, присутствовала бы гласно или негласно Россия на территории республик Донбасса. Это не играет никакой роли.

По большому счету, неважна и ситуация с Крымом. Просто решили, что Россия — это аппетитный кусочек пирога и его надо съесть, а предлог всегда найдется — будь то Крым, Донбасс либо ущемление каких-то мифических несуществующих геев в Чечне.

— А что касается "оккупации"... Ранее Запад и Украина сами признавали, что "там нет войск". Можно ли расценивать эту резолюцию как пиар, некую попытку "помощи"?

— Да, это определенный сигнал поддержки того режима, который установили в Киеве. Но, опять же, повторюсь, это ни на что не влияет. Во-первых, это никакие не доказательства. За четыре года они не показали ни одного спутникового снимка пересечения российской техникой границы в эти республики. Ну, приняли и приняли эту резолюцию. Можно распечатать и выкинуть.

Напомним, 23 января этого года ПАСЕ также поддержала резолюцию о гуманитарных последствиях войны на Украине. В этой резолюции впервые упоминался закон о реинтеграции Донбасса, где Россия была признана агрессором. В конечном варианте резолюции также содержится поправка о том, что Россия должна выполнять все предыдущие резолюции, которые касаются Крыма и Донбасса. Но при этом совсем недавно, 23 апреля, ПАСЕ отказала в запросе Украины относительно проведения срочных дебатов по поводу "незаконных" выборов президента России в Крыму. Остается только удивляться непоследовательности этой уже не уважаемой нами организации...

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