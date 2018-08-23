Скандал на украинском ТВ: власти предложили гореть в аду

24 августа Украина празднует День Независимости, но надо ли его отмечать , тем более военным парадом - мнения украинцев разделились.

Так, на украинском телеканале «News One» в прямом эфире на вопросы телезрителей отвечал депутат Верховной Рады, экс-командир карательного батальона «Айдар» Сергей Мельничук. Неожиданный прорыв в эфир анонимного телезрителя позволил донести но многих о том, что на самом деле думает население о «незалежности».

«У меня поправочка для вашего депутата» - сказал телезритель. «Если он не знает, что такое независимость, то я ему поясню. Независимость - это когда держава процветает, люди работают, когда их не убивают, не насилуют и не обворовывают» - продолжил он.

«А у нас „незалежность" только для вас, так как вы себе сделали такие законы, что вас не посадишь, и ничего с вами не сделаешь. Поэтому вы там для себя парады устраиваете, а люди бегут из страны, потому что никакой „незалежности" для людей, которые создают материальные блага. Для них это гетто, концлагерь! А для вас тут рай, потому что вы живёте за счёт украинцев, и вы будете в аду все гореть, - заключил возмущённый телезритель.

Напоминаем, что 18 августа, в Киеве прошла репетиция парада ко Дню Независимости. После его окончания одна из военных машин ЗРК 2Бук", сдавая задним ходом, врезалась в бизнес-центр Астарта. А ведь на параде намечен и пролет военной авиатехники.

Как сообщала «Правда. Ру» в этом году на военном марше впервые будут играть официальный гимн Организации украинских националистов и скандировать ее нацистские лозунги.

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