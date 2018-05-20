Украина нашла в России своих политзаключенных и требует вернуть

Киев требует от Москвы освободить десятки украинских подданных. Министерство иностранных дел Украины считает, что они политзаключенные в России. Такой пост в Twitter опубликовала спикер ведомства Марьяна Беца.

"По меньшей мере 24 украинца стали политическими заключенными в РФ, более 40 — в оккупированном Крыму. В очередной раз требуем от РФ освободить пленников", — гласит сообщение.

Напомним, что в апреле со стороны Киева прозвучала идея об обмене российских граждан, "отбывающих наказание за тяжкие преступления против суверенитета и территориальной целостности Украины" на украинских. Одним из них должен был стать Олег Сенцов. Он отбывает 20 лет в "Белом медведе" (колония в Ямало-Ненецком автономном округе).

Ранее "Правда.Ру" писала, что 30 мая 2014 года ФСБ РФ задержала на территории Крымской Республики Олега Сенцова, Александра Кольченко, Алексея Чирния и Геннадия Афанасьева, подозреваемых в членстве и организации отделения диверсионно-террористической группы "Правый сектор" (запрещенной в России) и подготовке терактов в ряде крымских городов.

Читайте также:

Осужденных за терроризм украинцев готовят к передаче Незалежной