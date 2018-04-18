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Источник Правда.Ру

Дожили: "Петр, дайте квартирку за верность Родине"

Мир » Бывший СССР » Украина

Украинские военные, которые в 2014 году покинули Крым, написали письмо Петру Порошенко. Группа офицеров ВМС республики просит предоставить им жилье взамен оставленного на полуострове. Моряки отмечают, что они выполнили указания командования и покинули Крым, оставив там свое имущество и служебное жилье.

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С тех пор руководство страны не сделало ничего для обеспечения служащих ВМС квартирами. Неужели военные продадут Родину за квартиру? Тем более, что на днях Петр Порошенко назвал украинскую армию одной из самых эффективных в Европе.

Своим мнением с "Правдой.Ру" поделился украинский политолог Владимир Скачко.

— Рассказы о том, что украинская армия самая сильная (как по-украински звучит, "нагодована", то есть накормлена и вооружена) — это не более, чем политическая трескотня, призванная внутри страны якобы укрепить боевой дух вооруженных сил, которые ведут гражданскую войну против собственного народа.

Кроме того, подобное нацелено на внешних потребителей. То есть это призыв давать деньги на эту армию, чтобы их разворовывать и жить по принципу "кому война, кому мать родна".

Деньги на украинскую армию (любые — из государственного бюджета, из любых других фондов, трастовых фондов НАТО или безвозмездная помощь) разворовываются буквально на корню.

Потому заявления вот этих бедных офицеров, которые поверили украинским властям в 2014 году, ушли и ничего не получили взамен, — это только маленький фрагмент. Это даже не кривое, а абсолютно цейсовского стекла зеркало, точно отражающее картину на Украине.

Отмечу, что украинская армия признана тридцатой в мире по своим качествам. Она далеко не первая в Европе, выше нее и польская, и греческая, и другие. Украинские вооруженные силы потеряли в Донбассе более десяти тысяч бойцов. Из них только около трех тысяч погибли в боях, а остальные — это те люди, которые умерли от отравлений, покончили жизнь самоубийством, были убиты в бытовых драках с применением оружия и т. д. и т. п.

О состоянии этой армии говорит также заявление психиатра вооруженных сил Украины, которого уволили. А он сообщил, что 93 процента демобилизованных (так называемых ветеранов АТО — основа и надежда этого режима) — киборги, которые нуждаются, как минимум, в реабилитационной психиатрической помощи.

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Нынешняя армия Украины — самая большая проблема страны. Это посттравматический синдром, который разрастается по республике, от границы до границы, с севера на юг, с востока на запад, это перманентная гражданская война, расползающаяся по всем городам и весям.

— Есть поговорка: "Если не содержишь свою армию, то будешь содержать чужую". Чью армию содержит Украина?

— Украинские власти рассчитывают, что придут миротворцы ООН с полицейской миссией и помогут зачистить или хотя бы встанут стеной и не дадут россиянам помешать зачистить Донбасс. Беда украинской армии в том, что она вынуждена воевать и проигрывать на полях сражения с ополчением.

Нельзя вести гражданскую войну против собственного народа в обход конституции Украины, которая запрещает использовать военных во внутренних конфликтах. Именно этой цели и посвящена замена так называемой АТО на операцию объединенных сил (ООС) или обеспечение безопасности национальной обороны (ОБНО), которое начнется в мае.

Все это как бы выводит украинских военных из статуса военных преступников, которые воюют против собственного народа. Хотя бы де-юре (закон обратной силы не имеет), но все же надеются на победу.

Вот вам анекдот. Началась украинско-российская война. Через месяц сообщение: украинская армия в ходе тяжелых кровопролитных победных боев потеряла тысячу танков, две тысячи самолетов, 150 тысяч оружия и десять тысяч убитых. А Россия? А Россия на войну не пришла.

— Если без шуток… Военные — живые люди… Что с ними происходит сейчас?

— Многие офицеры рассказывают, что по большому счету в 2014 году их фактически вынудили воевать и они бы с удовольствием капитулировали, воткнули штык в землю, если бы против них воевали не трактористы, шахтеры и сантехники из-за получения ДНР-ЛНР. Какие бы они ни были, но они люди. Во-вторых, они офицеры, в-третьих, на их плечах погоны. Это реальная трагедия украинских военных, без всякого ерничания. У меня среди них много друзей, которые не считают меня наймитом Кремля и агентом Путина, и не считают, что меня надо убить.

У меня были два друга, которые работали под моим подчинением. Я был редактором 14 лет. Так вот один из них поехал на войну. Привезли им водку паленую, в 120 километрах от линии боев. Из 69 человек 44 человека отравились и умерли, в том числе и он. Второй был близорукий. Произошел минометный обстрел, а он не понял откуда снаряд прилетел. Так его сожгли, похоронили, а могилу кто-то сжег на третий день после похорон…

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Темы Донбасс украина военные армия украины
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