Порошенко объявил о "войне" после керченского инцидента

Петр Порошенко заявил о "войне" после событий, которые произошли 25 ноября возле Керченского пролива. Тогда российские пограничники задержали экипажи двух украинских катеров и буксира — 22 моряка и двух сотрудников СБУ.

"Господин Путин, это агрессия, господин Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис", — сказал Порошенко в интервью телеканалу Fox News. Видимо, чтобы подчеркнуть значимость этого заявления, оно было размещено на странице Порошенко в Facebook.

Формального объявления войны, о которой говорит Порошенко, в природе не существует. А потому воспринимать их следует не более, чем риторику в расчете на западную аудиторию.

Впрочем, сразу же после инцидента на Украине с подачи Петра Порошенко было объявлено военное положение. Правда, не в том варианте, на который он рассчитывал — не на всей территории страны и не на 60 дней. Оппоненты Порошенко считают, что таким образом он пытался отложить президентские выборы, поскольку существует большая вероятность его проигрыша.

Ранее Порошенко жаловался на то, что президент России Владимир Путин отказывается обсуждать с ним произошедшее возле Керченского пролива. В свою очередь, российский лидер объяснил это нежеланием участвовать в избирательной кампании Петра Порошенко.

После инцидента в Киеве заявили о необходимости новых санкций против России. Идея нашла понимание в США и некоторых европейских государствах. Например, американский спецпредставитель по Украине Курт Волкер, которого называют лоббистом нынешних украинских властей в Вашингтоне, порассуждал о возможности отключения российских банков от системы SWIFT.

В Литве, судя по всему, заявление Волкера восприняли как руководство к действию. Местный парламент принял резолюцию, в которой призвал отключить Россию от системы межбанковских переводов, если она не выполнит требования по передаче Керченского пролива под контроль ООН и немедленно не освободит всех украинских "политзаключенных".

Читайте также:

Украина с января воюет с Россией. Топить ее катера - нормально

Украина против России: причины и последствия Крымского кризиса

Украинцы объявили "невидимыми" свои бронекатера на Азовском море

Украина готова к бою в Керченском проливе - капитан Коваленко