Лукашенко выбирает годы переговоров вместо одного дня войны

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна принимает лишь дипломатический метод решения споров и проблем между странами.
Об этом глава Белоруссии заявил на встрече с жителями Оршанского района. Внезапно с темы благоустройства и комфорта Александр Лукашенко перешел на тему проведения его государством миролюбивой политики.
Президент Белоруссии заявил, что для его страны данный вектор политики очень актуален. Все, заявил Лукашенко, из-за территориальной расположенности страны. Окруженная странами, конфликтующими между собой, Белоруссия выбирает путь ведения переговоров, а не войны, подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент также обратил внимание на транзитное значение страны — в последние годы все больше и больше государств используют Белоруссию для перевозки своих торговых грузов.
Лучше долгие десятилетия длительных дипломатических переговоров, нежели даже один день войны, подытожил Александр Лукашенко. С соседними государствами лучше дружить, резюмировал он.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Александр Лукашенко призвал Польшу не размещать на своей территории американских военных баз. В противном случае, заявил глава государства, Белоруссия с Российской Федерацией примут меры.
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