Жительницу Белоруссии оштрафовали за "политизацию снеговиков"

Штраф в размере 25,5 белорусских рублей (784 российских рубля) должна заплатить жительница Бреста за то, что прикрепила листовку к снеговику. Суд, состоявшийся 30 января, приравнял ее действие к незаконному пикетированию.

Юлию Ничипорюк задержали 23 января недалеко от строящегося аккумуляторного завода. Жители Бреста и ближайших деревень опасаются, что предприятие причинит ущерб экологии района выбросами, содержащими свинец.

Согласно постановлению суда, женщина прикрепила к снеговику листовку с призывами "Прэч атруту! Не заводу! Гаспадарыць тут народу" и стикеры с надписями "Нет заводу АКБ в Бресте, свинец@нет".

Обвинение в пикетировании было предъявлено, поскольку за происходившим наблюдали "не менее 25 человек", — сообщает tut. by.

Протесты против строительства акуумуляторного завода продолжаются почти год. Каждое воскресенье недовольные стройкой граждане собираются на площади Ленина в Бресте.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Украина намерена дестабилизировать ситуацию в Белоруссии путем телевизионной пропаганды.

Источник фото: tut.by

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