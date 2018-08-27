В Молдавии начался Майдан: страну заберет Румыния и Запад?

Молдавская оппозиция разбила палаточный городок в самом центре столицы. Сообщается, что в протестной акции в Кишиневе участвуют свыше пяти тысяч человек. Многие из них буквально проживают в палатках.

Всего на главной площади города разбили несколько десятков палаток. Судя по всему, митингующие планируют задержаться там надолго — у них с собой спальные мешки, вода и провизия. Они приурочили свой протест ко Дню независимости Молдавии. По словам митингующих, главная их цель — показать молдавскому правительству, что страна принадлежит им, народу, а не депутатам.

Протестующие требуют от действующей в стране власти пересмотреть результаты выборов мэра Кишинева. Вышедшие на массовый протест граждане называют власть "мафией" и требуют ее сложить свои полномочия "по-хорошему".

Трудно предсказать, что будет с Молдавией, если протестные акции примут более стихийный характер, а правоохранительные органы не смогут сдержать беспорядки. Возможно, нестабильной ситуацией в стране решит в своих интересах воспользоваться соседняя Румыния. Отношения между двумя эти странами в последнее время нельзя назвать гладкими. В Румынии к молдаванам относятся снисходительно, называют "обрусевшими" и неустанно намекают на объединение. Большинство граждан Молдавии же выступает против этого.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что президент Молдавии Игорь Додон выступил против вывода российских войск из Приднестровья.

Фото: facebook. com

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