Мельница мифов: Молдову создала собака?

Мифы — это не только легенды и сказки, но еще и реальность, способная материализовываться в самых разнообразных формах. Поэтому они неистребимы. Подобно древнегреческому Протею, мифы постоянно видоизменяются и трансформируются, сохраняя при этом свою мифическую сущность. Это очень хорошо видно на примере истории возникновения названия "Молдова".

Почему на молдавском гербе помещена голова зубра, а само государство называется Молдовой? Обычно на подобные вопросы ответить однозначно практически невозможно. Например, о происхождении имени небольшого городка в Подмосковье Зарайска существует, как минимум, пять версий. Историки и лингвисты до скончания веков будут спорить о том, что означают слова "Русь" и "Москва". А вот с названием Молдова, оказывается, все намного проще.

В середине XIV века некий валашский воевода Драгош (Dragoș) из Марамуреша — земель, расположенных чуть южнее нынешнего Закарпатья, направился с дружинниками на охоту.

В "Описании Молдавии", написанном в первой половине XVIII века на латинском языке известным государственным деятелем и ученым Димитрием Кантемиром, этот эпизод подан таким образом: "Драгош, сын князя Богдана, решил перейти горы в восточном направлении с тремястами охотниками. Во время этого пути он случайно напал на след дикого быка, которого молдаване называли зимбру.

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Преследуя его, охотники спустились к подножию гор. Любимая собака Драгоша по кличке Молда неотступно преследовала зверя, который бросился в реку и там был пронзен стрелами охотников; собака бросилась за убегающим зубром в бурлящую реку, и быстрое течение поглотило ее. В память об этом событии Драгош назвал эту первую на его пути по сю сторону гор реку Молдовой, а место, где это произошло, — Романом, по имени своего народа, и пожелал, чтобы на гербе нового княжества была изображена голова дикого быка — зубра".

Та часть историков, которая полагает сказанное всего-навсего легендой, утверждает, что в действительности Драгош по поручению венгерского короля Лайоша Великого (I. (Nagy) Lajos) направлялся к востоку от Карпат, с целью расширить владения этого монарха. Река Молдова, которая якобы дала название стране, называлась так до него. В 1359 году другой валашский воевода Богдан I взбунтовался против венгерского короля. Выгнал с насиженного места Драгошевого внука Балка (Balc al Moldovei), который, покинув Молдавское княжество, возвратился в Марамуреш, где в 1365 году венгерский король передал ему и его двоюродным братьям бывшие земли Богдана Первого. Такова вкратце история возникновения Молдавского княжества.

Однако находятся и такие исследователи, которые не отрицают происхождение названия Молдовы от клички собаки, правда, никак не увязывая его с именем основателя княжества Драгоша. Стародавние молдавские летописцы в своих манускриптах поведали о безымянных трансильванских пастухах, бродивших по горам и долам со своими стадами. Как-то они напали на след зверя, называемого bour - зубр. Уставшее животное охотники прикончили у места, которое называется Boureni (Боурень). Овчарка, которая помогала загнать зубра, погибла. Поскольку кличка собаки была Молда, реку назвали Молда, или Молдова. Позже это название перешло уже на всю страну, которую уже по имени реки окрестили Молдовой.

В изданной в Кишиневе книге "Осколки Святой Руси. Очерки этнической истории руснаков Молдавии" ее автор Сергей Суляк пишет: "В примечании Симиона Даскала (XVII век) к повествованию молдавского летописца Григория Уреке говорится о том, что пастухи из Марамуреша во время охоты оказались в долине реки Молдовы, в районе нынешнего города Сучава (Румыния), где нашли пасеку русина Ецко, который сообщил им, что "места пустынные… здесь властвуют лишь звери и птицы… и простираются вниз до Дуная, а вверх до Днестра, где граничат со страной ляхов…

Поняв эти слова, охотники поспешили в Марамуреш, откуда вывели своих людей в эту страну и других побудили, обосновались вначале у гор и распространились по Молдове вниз. А Ецко-пасечник, как узнал о поселении марамурешцев, сразу же ушел и он в страну ляхов, привел множество русов и поселил их по Сучаве вверх и по Сирету к Ботошанам".

И далее: "Среди пастухов, попавших в эти места, был Драгош, пришедший из Марамуреша, наиболее уважаемый из них. И они поставили его старшим среди них". Говоря о легендарном основателе Молдавии, Я. Головацкий называет его "один из начальников мараморошских румын и русских, воевода Богдан Драгош".

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С именем Яцко (Ецко) связывается название Ецканского монастыря. Поскольку "пасечник" отправился на север, откуда привел и расселил русских в долинах рек Молдова и Сирет, можно предположить, что Яцко, подобно Драгошу, был князем или вождем русинов".

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