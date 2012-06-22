Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды Магазин
Наука
Технологии Экология Полезно знать Чаепития в Академии
Автор Игорь Буккер

Мельница мифов: Молдову создала собака?

Наука » Полезно знать print

Мифы — это не только легенды и сказки, но еще и реальность, способная материализовываться в самых разнообразных формах. Поэтому они неистребимы. Подобно древнегреческому Протею, мифы постоянно видоизменяются и трансформируются, сохраняя при этом свою мифическую сущность. Это очень хорошо видно на примере истории возникновения названия "Молдова".

Почему на молдавском гербе помещена голова зубра, а само государство называется Молдовой? Обычно на подобные вопросы ответить однозначно практически невозможно. Например, о происхождении имени небольшого городка в Подмосковье Зарайска существует, как минимум, пять версий. Историки и лингвисты до скончания веков будут спорить о том, что означают слова "Русь" и "Москва". А вот с названием Молдова, оказывается, все намного проще.

В середине XIV века некий валашский воевода Драгош (Dragoș) из Марамуреша — земель, расположенных чуть южнее нынешнего Закарпатья, направился с дружинниками на охоту.

В "Описании Молдавии", написанном в первой половине XVIII века на латинском языке известным государственным деятелем и ученым Димитрием Кантемиром, этот эпизод подан таким образом: "Драгош, сын князя Богдана, решил перейти горы в восточном направлении с тремястами охотниками. Во время этого пути он случайно напал на след дикого быка, которого молдаване называли зимбру.

Читайте также: Драмы науки: как Миклуха стал Маклаем

Преследуя его, охотники спустились к подножию гор. Любимая собака Драгоша по кличке Молда неотступно преследовала зверя, который бросился в реку и там был пронзен стрелами охотников; собака бросилась за убегающим зубром в бурлящую реку, и быстрое течение поглотило ее. В память об этом событии Драгош назвал эту первую на его пути по сю сторону гор реку Молдовой, а место, где это произошло, — Романом, по имени своего народа, и пожелал, чтобы на гербе нового княжества была изображена голова дикого быка — зубра".

 

Та часть историков, которая полагает сказанное всего-навсего легендой, утверждает, что в действительности Драгош по поручению венгерского короля Лайоша Великого (I. (Nagy) Lajos) направлялся к востоку от Карпат, с целью расширить владения этого монарха. Река Молдова, которая якобы дала название стране, называлась так до него. В 1359 году другой валашский воевода Богдан I взбунтовался против венгерского короля. Выгнал с насиженного места Драгошевого внука Балка (Balc al Moldovei), который, покинув Молдавское княжество, возвратился в Марамуреш, где в 1365 году венгерский король передал ему и его двоюродным братьям бывшие земли Богдана Первого. Такова вкратце история возникновения Молдавского княжества.

Однако находятся и такие исследователи, которые не отрицают происхождение названия Молдовы от клички собаки, правда, никак не увязывая его с именем основателя княжества Драгоша. Стародавние молдавские летописцы в своих манускриптах поведали о безымянных трансильванских пастухах, бродивших по горам и долам со своими стадами. Как-то они напали на след зверя, называемого bour - зубр. Уставшее животное охотники прикончили у места, которое называется Boureni (Боурень). Овчарка, которая помогала загнать зубра, погибла. Поскольку кличка собаки была Молда, реку назвали Молда, или Молдова. Позже это название перешло уже на всю страну, которую уже по имени реки окрестили Молдовой.

В изданной в Кишиневе книге "Осколки Святой Руси. Очерки этнической истории руснаков Молдавии" ее автор Сергей Суляк пишет: "В примечании Симиона Даскала (XVII век) к повествованию молдавского летописца Григория Уреке говорится о том, что пастухи из Марамуреша во время охоты оказались в долине реки Молдовы, в районе нынешнего города Сучава (Румыния), где нашли пасеку русина Ецко, который сообщил им, что "места пустынные… здесь властвуют лишь звери и птицы… и простираются вниз до Дуная, а вверх до Днестра, где граничат со страной ляхов…

Поняв эти слова, охотники поспешили в Марамуреш, откуда вывели своих людей в эту страну и других побудили, обосновались вначале у гор и распространились по Молдове вниз. А Ецко-пасечник, как узнал о поселении марамурешцев, сразу же ушел и он в страну ляхов, привел множество русов и поселил их по Сучаве вверх и по Сирету к Ботошанам".

И далее: "Среди пастухов, попавших в эти места, был Драгош, пришедший из Марамуреша, наиболее уважаемый из них. И они поставили его старшим среди них". Говоря о легендарном основателе Молдавии, Я. Головацкий называет его "один из начальников мараморошских румын и русских, воевода Богдан Драгош".

Читайте также: Неземной язык индейцев пираха

С именем Яцко (Ецко) связывается название Ецканского монастыря. Поскольку "пасечник" отправился на север, откуда привел и расселил русских в долинах рек Молдова и Сирет, можно предположить, что Яцко, подобно Драгошу, был князем или вождем русинов".

Читайте самое интересное в рубрике "Наука и техника"

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы молдова молдавия
Обсудить
Актуальная аналитика
Суды
Правозащитник: почему судят и приговаривают ни за что
Полезно знать
Мельница мифов: Молдову создала собака?
Технологии
Крабы учат людей строить компьютеры
Новости Все >
США предложат Франции обеспечить безопасность в Персидском заливе
ЦБ опустил ключевую ставку до минимума с 2014 года
В кабмине назвали бредом заявления о выходе россиян на пенсию с 70 лет
В Подмосковье гадалка испугала пенсионерку смертью дочери и обокрала ее
В Польше ребенок родился спустя два месяца после смерти матери
Кремль и Красную площадь признали главными символами Москвы
В ЦИК рассказали о состоянии Памфиловой после нападения
РПЛ: Кокорин и Мамаев могут быть заявлены на чемпионат России
Глава Киргизии навестил семью погибшего при захвате Атамбаева бойца
Принадлежащая РПЦ компания получила лицензию на продажу вина
Последние материалы
Принадлежащая РПЦ компания получила лицензию на продажу вина
Врачи: соль вредна только в больших количествах
Медведев выделил более 26 млн рублей на лекарства для больных детей
Россия проиграла Польше и вылетела с Кубка мира
Над Россией столкнулись два истребителя Су-34
Илон Маск заявил, что не дарил Лукашенко Tesla
Житель Белоруссии задушил свою подругу из России и закопал тело на даче
Крабы учат людей строить компьютеры
Пхеньян пытался нелегально ввезти в КНДР российскую водку и лимузины
Дания все еще ждет желающего приобрести Гренландию Трампа
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Птицы
Усталость из птиц вышибают... клином!

Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.

Усталость из птиц вышибают... клином!
Жители Туркмении массово подают заявления на переселение в Россию
Другие
Жители Туркмении массово подают заявления на переселение в Россию
Полезно знать
Мельница мифов: Черная королева
Урал
В детсаде Нижнего Тагила почти 3 часа не вызывали "скорую" ребенку
Здоровье
Эксперты из Европы: в РФ умирают из-за низких доходов и плохой медицины

В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.

Эксперты из Европы: в РФ умирают из-за низких доходов и плохой медицины
Познер: советская эпоха породила "уродов"
Общество
Познер: советская эпоха породила "уродов"
Мир. Новости мира
Болгария призвала не называть СССР освободителем Европы от нацизма
Общество
Блогера приговорили к 5 годам за твит о детях силовиков
Другие
Жители Туркмении массово подают заявления на переселение в Россию

Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.

Жители Туркмении массово подают заявления на переселение в Россию
Лучшее средство от разводов – не жениться
Семья
Лучшее средство от разводов – не жениться
Здоровье
Российские дыни и арбузы содержат опасное количество металлов
Мир. Новости мира
Абэ предложил Путину заключить мирный договор
Василий Амирджанов Новости ТВ: будни Украины спрятали проблемы России Василий Амирджанов Игорь Буккер История нарциссизма: от селфи в сумасшедший дом? Игорь Буккер Руслан Веснянко Зеленский начнет бороться с коррупцией в Чернобыле Руслан Веснянко
Комментарии
Лазерная пушка самолетов против лазерной указки
Водителей с BlaBlaCar предложили обложить налогом
Мilitary Watch Magazin: советский МиГ-21 не хуже американского F-22
Пенсионный возраст могут увеличить до 70 лет, заявили в Госдуме
В Москве продают студию в 11,6 квадратных метров за 2,7 миллиона рублей
Пенсионный возраст могут увеличить до 70 лет, заявили в Госдуме
Пенсионный возраст могут увеличить до 70 лет, заявили в Госдуме
"Все забрал, и дело с концом!": Путин о Сталине и принадлежности Курил
Россия проиграла Польше и вылетела с Кубка мира
На Украине для защиты от РФ предложили вооружить всех местных бабушек
Мilitary Watch Magazin: советский МиГ-21 не хуже американского F-22
Пенсионный возраст могут увеличить до 70 лет, заявили в Госдуме
В Польше заявили об уничтожении историко-международного сознания России
Как погибала подлодка "Курск"
Пенсионный возраст могут увеличить до 70 лет, заявили в Госдуме
Пенсионный возраст могут увеличить до 70 лет, заявили в Госдуме
Пенсионный возраст могут увеличить до 70 лет, заявили в Госдуме
Мутко раскритиковал Орешкина за неэффективную помощь Тулуну
В России выросла средняя зарплата
На Украине для защиты от РФ предложили вооружить всех местных бабушек
Неизвестный напал на дом Эллы Памфиловой и ударил ее электрошокером
История и современность
Пять запретов для женщин Саудовской Аравии, которые они строго соблюдают
Пять запретов для женщин Саудовской Аравии, которые они строго соблюдают
Остров Эллис как центр истории иммиграции народов в США
Остров Эллис как центр истории иммиграции народов в США
Над Россией столкнулись два истребителя Су-34
Над Россией столкнулись два истребителя Су-34
США перебросили в Британию очередной стратегический бомбардировщик
США перебросили в Британию очередной стратегический бомбардировщик
На территории Сирии погибли российские спецназовцы
На территории Сирии погибли российские спецназовцы
Мilitary Watch Magazin: советский МиГ-21 не хуже американского F-22
Мilitary Watch Magazin: советский МиГ-21 не хуже американского F-22
Лбищенский рейд: роковой просчет Василия Чапаева
Лбищенский рейд: роковой просчет Василия Чапаева
Выиграть или потерять всё: последний бой Емельяна Пугачева
Выиграть или потерять всё: последний бой Емельяна Пугачева
Россию ждет протестный шторм после выборов?
Россию ждет протестный шторм после выборов?
Новая пенсионная реформа: будем работать до 70 лет?
Новая пенсионная реформа: будем работать до 70 лет?
Фотогалереи
Рейтинг кроссоверов ценой до 2 млн рублей 5 Фото Рейтинг кроссоверов ценой до 2 млн рублей
Осторожно, опасная профессия! 6 Фото Осторожно, опасная профессия!
Чего только не придумают?! 9 Фото Чего только не придумают?!
Атаманши океанских просторов 7 Фото Атаманши океанских просторов
Искусство обольщения мужчин 6 Фото Искусство обольщения мужчин
Домашнее
Иммунные клетки "без тормозов" вылечат организм от рака
Ребёнка укачивает: как справиться с проблемой
Девушка с опасной для жизни инфекцией успешно лечится фаговой терапией
Причины появления анкилоблефарона - болезни слипшихся век
Рак поджелудочной железы: менее токсичный препарат улучшает терапию
Липовый цвет успешно борется с онкологией и болезнями суставов
Полезный завтрак для школьника: три блюда с рецептами
Как часто ходить к гинекологу для скрининга на рак шейки матки?
Эксперты рассказали о продуктах, необходимых для женской красоты
Эксперты рассказали о продуктах, необходимых для женской красоты
В Индии 74-летняя женщина родила двойню
В Индии 74-летняя женщина родила двойню
О мужчинах: правда и вымысел
О мужчинах: правда и вымысел
Почему мужчины боятся жениться
Почему мужчины боятся жениться
Ученые: много спишь - получишь инфаркт
Ученые: много спишь - получишь инфаркт
Заворотнюк побеседовала с представителем СМИ после слухов о раке мозга
Заворотнюк побеседовала с представителем СМИ после слухов о раке мозга
Отец Ольги Бузовой задолжал налоговой
Отец Ольги Бузовой задолжал налоговой
ТОП - 6 признаков старения у женщин
ТОП - 6 признаков старения у женщин
Правила уборки: прощайтесь с ненужными вещами
Правила уборки: прощайтесь с ненужными вещами
Готовим дом к зиме
Готовим дом к зиме
Забавные фото
Жертвы папарацци среди животных 9 Фото Жертвы папарацци среди животных
Нежная прелесть японских красавиц 9 Фото Нежная прелесть японских красавиц
Удивили, так удивили! 7 Фото Удивили, так удивили!
Пассажиры самолетов должны знать об этом! 7 Фото Пассажиры самолетов должны знать об этом!
Чудеса на закате - их тоже семь 7 Фото Чудеса на закате - их тоже семь
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Магазин Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ