Руководитель правоцентристской партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони выступил с заявлением, что санкции против России вредят самому ЕС.
Берлускони заявил, что в случае победы на парламентских выборах 2018 года в Италии не будет предпринимать односторонних шагов по вопросу об антироссийских санкциях, но сделает все для понимания вреда санкций для экономики ЕС.
"Полагаю, будет более полезно и корректно работать, чтобы вся Европа поняла, что Россия является не противником, а потенциальным союзником, и что санкции - это инструмент, который прежде всего наносит урон нам самим, нашим предприятиям и в то же время отдаляет Россию от Европы, делая более сложным диалог по спорным вопросам", - пояснил он.
Как пишет Corriere della Sera, Берлускони признал, что "односторонний шаг со стороны Италии был бы травматичным, и мы сделаем все, чтобы необходимости в нем не было".
Напомним, летом глава МИДа Турции Мевлют Чавушоглу выступил с заявлением о том, что антироссийские санкции ЕС и США вредят турецкой экономике. Именно поэтому страна отказывается от их принятия.
"Россия и США применяют санкции друг против друга, а ЕС готовит меры против США, так как американские санкции негативно влияют на ЕС. Мы пытаемся решать все вопросы с помощью диалога, чтобы не утонуть в этих водоворотах", - цитируют министра СМИ.
Как сказал Чапушоглу, Турция сама пережила множество санкций в прошлом. Поэтому она не может одобрить введение новых санкций против России, которая является соседом и партнером. Анкара предпочитает решать политические проблемы другими способами.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Россия не будет действовать в ущерб собственным интересам в развязанной против нее "санкционной войне", заявил глава российского МИД.
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