Эксперты спрогнозировали "лютые пакости" Украины за Крым и мост

На Азовском море напряженная ситуация, убеждают мир СМИ Украины. Так, «Обозреватель» отмечает, что после неожиданного запуска Крымского моста Москва запретила кораблям Украины заходить на 2000 км2 Азовского моря. Причина - проведения боевых стрельб.

Фото: most.life

Киев считает, что такое поведение нарушает Конвенцию ООН по морскому праву, поскольку до украинского побережья меньше десяти миль, что считается «намерением вторжения». В точки зрения украинского адмирала запаса Игоря Кабаненко, эта ситуация является российской провокацией и «гибридной угрозой вторжения с моря». Морской офицер обвинил Киев в бездействии, по его мнению, следовало отправить Москве ноту протеста.

Адмирал прокомментировал, как отразиться на Украине запуск Крымского моста: Мариуполь лишился более 40% портового оборота, а Бердянск - около 30%. Также он заявил, что РФ продолжит такую же политику по отношению к Украине, поэтому она должна научиться обороняться и не позволить худшим сценариям случиться.

В этой связи на страницах немецкого Focus появилась информация, что Москва увеличивает военную силу на Крымском полуострове: туда осуществилась доставка МРК «Вышний Волочек», оснащенного РК «Калибр». На полуострове пребывают 2 дивизиона ЗРК С-400, а также артиллерия. В заключение издание сравнило Крым с неприступной крепостью.

Позицию Москвы транслирует Федеральное агентство новостей: оно привело слова заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина, что Москва не совершает предосудительных поступков, тем более не посягает на нормы международного права. По мнению спикера, высказывания Украины - повод сформировать негативное отношение к РФ у других стран.

Кроме того, аналитиком Владиславом Гулевичем было высказано мнение, что Украина оказалась в русофобской ловушке. Страна не может прекратить движение по этому пути, ведь в противном случае она предаст свои убеждения. Однако, утверждает специалист, серьезных шагов от Киева ждать не следует: у него нет ресурсов. Единственное, на что хватит сил у страны - «мелкие дипломатические и политические пакости».

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