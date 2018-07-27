В Пентагоне прояснили ситуацию с ударом по Ирану в августе

"Полная выдумка" — так отреагировали в Вашингтоне на заявление о том, что США готовятся нанести удар по Тегерану. С заявлением выступил глава Пентагона Джеймс Мэттис, отмечает Reuters.
Сообщение об ударе поступило от австралийской телерадиокомпания ABC, она ссылалась на источники в правительстве. Также было заявлено, что в атаке будут участвовать австралийские и британские военные.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала об этом и передавала реакцию австралийского премьер-министр Малькольма Тернбулла. Он назвал информацию домыслом и призвал не доверять анонимам.
В этом контексте необходимо отметить, что сообщение легло на благодатную почву: США и Иран регулярно обмениваются угрозами. Так, несколько дней назад от генерал-майора иранского Корпуса стражей исламской революции Кассема Сулеймани прозвучало заявление, что если Белый дом решится ударить по Тегерану, то "лишится всего". Американский президент Дональд Трамп традиционно ответил через послание в Twitter, предупредив: США не будет терпеть подобного.
Читайте также:
СМИ: США атакуют Иран в августе
Иран предложил Китаю и России вместе ударить по США
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
ЦБ решил не пускать россиян и бизнес в валюту, чтобы не отказались от рубля и перед ограничениями долларовой ликвидности. Грядут санкции или запрет доллара?
Украинские власти разработали план по возвращению Крыма. Причем не в отдаленной перспективе, а к декабрю 2019 года. То есть осталось менее полутора лет.
Российская Федерация накопила рекордный запас золота. Неужели доллар постиг крах?
Трагедия с пожарами в Греции показала уязвимость гражданской обороны страны, а версия с намеренными поджогами обозначила серьезную системную угрозу.