В Пентагоне прояснили ситуацию с ударом по Ирану в августе

"Полная выдумка" — так отреагировали в Вашингтоне на заявление о том, что США готовятся нанести удар по Тегерану. С заявлением выступил глава Пентагона Джеймс Мэттис, отмечает Reuters.

Фото: Fotodom.ru

Сообщение об ударе поступило от австралийской телерадиокомпания ABC, она ссылалась на источники в правительстве. Также было заявлено, что в атаке будут участвовать австралийские и британские военные.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала об этом и передавала реакцию австралийского премьер-министр Малькольма Тернбулла. Он назвал информацию домыслом и призвал не доверять анонимам.

В этом контексте необходимо отметить, что сообщение легло на благодатную почву: США и Иран регулярно обмениваются угрозами. Так, несколько дней назад от генерал-майора иранского Корпуса стражей исламской революции Кассема Сулеймани прозвучало заявление, что если Белый дом решится ударить по Тегерану, то "лишится всего". Американский президент Дональд Трамп традиционно ответил через послание в Twitter, предупредив: США не будет терпеть подобного.

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