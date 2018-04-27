Американский аналитик: США легко победят Россию в войне

Американские аналитики предполагают, что США смогут одержать победу над Россией в возможной третьей мировой войне без применения ядерного оружия.

Портал Conversation опубликовал статью Дэна Плеша, который считает, что "любое разумное обсуждение того, какой гипотетически могла бы быть третья мировая война, должно начинаться с военной мощи США".

Он уверен, что хотя Китай и Россия "не бедны на различное вооружение", у американских командиров есть возможность подавлять разрастающиеся конфликты и противостоять силам противника еще до того, как тот успеет их применить.

По данным Плеша, у американских ВМС есть 4 тыс. крылатых ракет "Томагавк", а ВМС и ВВС в настоящее время поставляют 5 тыс. обычных крылатых ракет JASSM с дальностью поражения от 320 до 960 км.

Плеш заметил, что непонятно, из-за чего СМИ поднимают такой шум по поводу российских ВМС. Он также отмечает, что китайский флот якобы также не несет серьезной угрозы для США.

Автор делает вывод, что американские лидеры якобы "способны устранить сдерживающий ядерный фактор России мощным ударом из обычного оружия при поддержке противоракетной защиты".

"Если удар Prompt Global Strike не остановит запуск всех российских ракет, тогда США могут использовать "щит" собственной противоракетной обороны", - заключает Плеш.

Отметим, что главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский ранее не исключал, что США за счет своей системы ПРО способны нанести по России внезапный ядерный удар.

Тем временем в России начата разработка нового переносного зенитного ракетного комплекса, сообщил начальник направления ПЗРК в Конструкторском бюро машиностроения Александр Смирнов. Хотя в войска совсем недавно начались поставки комплекса "Верба".

"Идет постоянная борьба, появляются новые средства противодействия, и сейчас мы поставили перед собой такие задачи, что "мама, не горюй". Когда создадим новый комплекс, тогда вам и доложим - обычно такая работа длится несколько лет", - рассказал Смирнов.

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