Вашингтон: Россия и Китай раскалывают Запад

Помощник госсекретаря Соединенных Штатов Америки по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл дал комментарий по поводу сложившихся отношений между США, Евросоюзом, РФ и КНР. По его мнению, Россия и Китай делает все от них зависящее, чтобы "расколоть Запад".

По словам Уэсса Митчелла, в то время, как Россия пытается уничтожить Запад, Китай метит на его место. Если слова Митчелла по поводу планов Российской Федерации еще можно понять, но что именно он имеет ввиду под планами Китая, совсем непонятно.

Также помощник госсекретаря США отметил места, где Россия и Китай наиболее агрессивны — по его мнению, в Центральной и Восточной Европе. О том, что американское правительство недавно перебросило в Восточную Европу около сотни своих танков, Митчелл умолчал.

Уэсс Митчелл заявил, что первостепенной задачей американского правительства было, есть и будет сдерживание "российской агрессии". В последние годы, по его мнению, Москва только и делает, что стремится навести беспорядок в Европе: ссорится с соседями, отрывает от других государств куски, угрожает, инициирует кибератаки. Также Митчелл обвинил Российскую Федерацию в том, что она стягивает свои войска к западным границам.

Митчелл не прокомментировал, почему Российской Федерации перемещать собственные войска по собственной же территории запрещено, а Соединенным Штатам Америки перебрасывать свою военную мощь за тысячи километров от Вашингтона на территории европейских стран, граничащих с РФ, можно.

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