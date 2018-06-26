Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Вашингтон: Россия и Китай раскалывают Запад

Мир

Помощник госсекретаря Соединенных Штатов Америки по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл дал комментарий по поводу сложившихся отношений между США, Евросоюзом, РФ и КНР. По его мнению, Россия и Китай делает все от них зависящее, чтобы "расколоть Запад".

Вашингтон: Россия и Китай раскалывают Запад. 388699.jpeg

По словам Уэсса Митчелла, в то время, как Россия пытается уничтожить Запад, Китай метит на его место. Если слова Митчелла по поводу планов Российской Федерации еще можно понять, но что именно он имеет ввиду под планами Китая, совсем непонятно.

Также помощник госсекретаря США отметил места, где Россия и Китай наиболее агрессивны — по его мнению, в Центральной и Восточной Европе. О том, что американское правительство недавно перебросило в Восточную Европу около сотни своих танков, Митчелл умолчал.

Уэсс Митчелл заявил, что первостепенной задачей американского правительства было, есть и будет сдерживание "российской агрессии". В последние годы, по его мнению, Москва только и делает, что стремится навести беспорядок в Европе: ссорится с соседями, отрывает от других государств куски, угрожает, инициирует кибератаки. Также Митчелл обвинил Российскую Федерацию в том, что она стягивает свои войска к западным границам.

Митчелл не прокомментировал, почему Российской Федерации перемещать собственные войска по собственной же территории запрещено, а Соединенным Штатам Америки перебрасывать свою военную мощь за тысячи километров от Вашингтона на территории европейских стран, граничащих с РФ, можно.

Читайте также:

Краткая история пыток в США

Госдеп назвал отказ Турции от покупки С-400 одной из самых главных задач Госдеп назвал отказ Турции от покупки С-400 одной из самых главных задач

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


Россия, Китай и США: Кто больше тратит на оборону?
Темы США Китай война Россия Европа
Обсудить
Актуальная аналитика
Точка зрения
России указали на место "агрессора" в Молдавии. Ну и что?
Вся правда о недвижимости
Всем ли URBAN?
Диалоги
Людям нужны живые инфоповоды – Юлия Зинкевич
Читательский топ
Сибирский исследователь нашел НЛО-убийцу Земли
Назван месяц, в котором чаще всего рождаются гении
В Индии изнасиловали активисток движения против работорговли
Как и почему сборная России проиграла Уругваю
Морпехи США потеряли первый F-35
Новости Все >
Многократное кипячение воды может привести к раку
Вашингтон: Россия и Китай раскалывают Запад
Госдеп назвал отказ Турции от покупки С-400 одной из самых главных задач
Дания отказалась самостоятельно решить, что делать с "Северным потоком - 2"
Шейнин матом объяснил мат в эфире Первого канала
Звезда "Игры престолов" оставила бывшего мужа без денег и дома
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Наука и техника
Сибирский исследователь нашел НЛО-убийцу Земли

По его мнению, неопознанный летающий объект движется к Земле и станет причиной неминуемого конца света.

Сибирский исследователь нашел НЛО-убийцу Земли
Назван месяц, в котором чаще всего рождаются гении
Интересные Новости
Назван месяц, в котором чаще всего рождаются гении
Происшествия
В Индии изнасиловали активисток движения против работорговли
Спорт
Как и почему сборная России проиграла Уругваю
Общество
Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией

Людмила Улицкая считает, что Россия отстала от Европы на несколько веков, а нынешняя государственная политика обязательно превратит ее в страну варваров.

Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией
Лукашенко назвал причину, по которой Белоруссия может лишиться своей независимости
Белоруссия
Лукашенко назвал причину, по которой Белоруссия может лишиться своей независимости
Общество
Минздрав придумал позорное объяснение пенсионной реформы
Украина
Президент Украины превратился в "открывашку"?
Власть
Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом

Пенсионная реформа родилась в головах чиновников от тугодумия. Никто об этом не говорит, но российские власти расписываются ею в собственном дефолте.

Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом
Анатолий Вассерман: правительство надо поставить на контроль
Политика
Анатолий Вассерман: правительство надо поставить на контроль
Наука и техника
Американские СМИ: российский истребитель Су-34 лучший в мире
Общество
Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией
Любовь Степушова Молдавия победила Приднестровье. Что дальше? Любовь Степушова Игорь Буккер Динозавры вымерли незацелованными Игорь Буккер Дарья Касьянова Как спастись от ЧМ-2018  Дарья Касьянова
Комментарии
Молдавия победила Приднестровье. Что дальше?
Россиянам предложили платить за свою безработицу перед пенсией
Россиянам предложили платить за свою безработицу перед пенсией
Провинциалы начали издеваться над девушками за флирт с иностранцами
Молдавия победила Приднестровье. Что дальше?
Пенсионная реформа власти низвела Путина до уровня Горбачева
Россиян заставят принудительно страховать жилье
Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией
Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией
Шойгу рассказал, что будет в случае нападения на Крым
Шойгу рассказал, что будет в случае нападения на Крым
Шойгу рассказал, что будет в случае нападения на Крым
Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом
Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом
Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией
Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией
Пенсионеры России должны переродиться
Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией
Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией
Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом
Минздрав придумал позорное объяснение пенсионной реформы
Мир
Европейские СМИ: Путин "замостил" Крым навсегда

Европейские СМИ возвращаются к теме Крымского моста регулярно. Эта тема не сходит со страниц многих изданий, анализирующих ситуацию снова и снова.

Европейские СМИ: Путин "замостил" Крым навсегда
Трамп погряз в "вашингтонском болоте"
США и Канада
Трамп погряз в "вашингтонском болоте"
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Мир
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Тюрьма мира - в США назвали страну, в которой больше всего заключенных
США и Канада
Тюрьма мира - в США назвали страну, в которой больше всего заключенных
В Киеве признали необратимое обнищание Украины
Украина
В Киеве признали необратимое обнищание Украины
Эрдоган ослабит южный фланг НАТО
Ближний Восток
Эрдоган ослабит южный фланг НАТО
Президент Украины превратился в "открывашку"?
Украина
Президент Украины превратился в "открывашку"?
Победа Эрдогана превращает его в диктатора
Ближний Восток
Победа Эрдогана превращает его в диктатора
Почему Путин может в США и не может в Никарагуа?
Южная Америка
Почему Путин может в США и не может в Никарагуа?
Дональд Трамп - лакмусовая бумажка западных противоречий
США и Канада
Дональд Трамп - лакмусовая бумажка западных противоречий
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался