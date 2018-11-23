Российский дипломат: "Кто не слушает Лаврова, будет слушать Шойгу"

Глава департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации по вопросам нераспространения и контроля над вооружением Владимир Ермаков поделился своим видением ситуации в связи с выходом Соединенных Штатов Америки из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Так, заявил Владимир Ермаков, российское правительство рассчитывает, что Вашингтон трезво оценивает ситуацию и не будет предпринимать каких-либо скорых и необдуманных действий. Однако, отметил глава департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружением, Россия готова к любому развитию событий.

Также, подчеркнул Владимир Ермаков, если Соединенные Штаты Америки не хотят слушать главу национального российского дипломатического ведомства Сергея Лаврова, то им придется выслушивать главу Министерства обороны Российской Федерации Сергея Шойгу.

Ранее, напомним, "Правда.Ру" писала о том, почему именно США вдруг захотели выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанного в далеком 1987 году. Действующий президент страны Дональд Трамп, как это часто бывает, в разговоре с американскими средствами массовой информации обвинил в таком решении Соединенных Штатов Америки Российскую Федерацию.

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