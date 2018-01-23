В ОБСЕ рассказали о подготовке к новому витку войны в Донбассе

Наблюдатели ОБСЕ заявили о наличии признаков подготовки к эскалации боевых действий на Донбассе.

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Как пояснил заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг на брифинге, "повсюду мы фиксируем признаки того, что стороны готовятся к эскалации конфликта. Стороны готовятся к активизации конфликта".

По его словам, стороны не занимаются отводом вооружений. Хуг добавил, что инцидент в Еленовке свидетельствует о том, что насилие продолжается.

Напомним, что в отчете СММ ОБСЕ сообщается, что 21 января возле КПП в Еленовке был убит мужчина 58 лет. "Правда.Ру" ранее писала о том, что на Украине в Краматорске погиб наблюдатель ОБСЕ. Об этом сообщил спецпредставитель председателя организации Мартин Сайдик, не уточняя ни имени, ни гражданства погибшего.

Краматорск находится на контролируемой официальным Киевом территории Донецкой области Украины. Обстоятельства происшедшего не уточняются.

"Сегодня в Краматорске погиб сотрудник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего", - цитирует Сайдика ТАСС.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что представители ОБСЕ на Украине жаловались на то, что пограничники неоднократно спускали на них своих собак.

В отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ говорится, что пограничники в Херсонской области на КПП не давали представителям миссии приблизиться к пункту пропуска, отпустив собак бегать без поводка.