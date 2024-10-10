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Умерла вдова Роберта Кеннеди

1:08
Мир

Вдова Роберта Кеннеди, Этель, умерла в возрасте 96 лет. Её внук, Джозеф, сообщил о смерти бабушки. Причиной смерти стали осложнения после инсульта, который Этель перенесла на прошлой неделе. Точное место смерти не разглашается.

Умерла вдова Роберта Кеннеди
Фото: unsplash.com by Jp Valery jpvalery, PDM

Этель Кеннеди была невесткой 35-го президента Джона Кеннеди и матерью Роберта Кеннеди младшего, который недавно завершил свою президентскую кампанию. В 2014 году она получила президентскую медаль Свободы от 44-го президента Барака Обамы.

Её муж Роберт Кеннеди умер 6 июня 1968 года после ранения, полученного во время предвыборной кампании. В него стрелял палестинский антисионист Серхан Бишера Серхан. Сначала убийцу приговорили к смертной казни, но затем заменили приговор на пожизненное заключение. В январе 2022 года губернатор Калифорнии отказал в условно-досрочном освобождении Серхана.

Уточнения

Ро́берт Фрэ́нсис (Бо́бби) Ке́ннеди (англ. Robert Francis «Bobby» Kennedy; 20 ноября 1925, Бруклайн, Массачусетс, США — 6 июня 1968, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский политический и государственный деятель.

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
 

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Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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