Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ошибка, из-за которой половина россиян платит банку лишнее
Монеты не мусор — как получить деньги за копейку
Зеленского охраняет британско-американская ЧВК — что известно о G4S
Запреты не помогли: в Вологодской области процветает нелегальная торговля алкоголем
Скручивания — в мусор: вот как реально убрать живот
Президент поздравил Овечкина с 895-й шайбой и новым рекордом НХЛ
Враги и союзники груши: кого можно сажать рядом, а кого — нет
Герой офисного обеда: как один салат с копчёной курицей заменяет целое блюдо
Вечерний душ: 3 секретных преимущества, которые изменят ваш сон навсегда

Руины под водой: у берегов Абхазии нашли нечто удивительное

1:42
Наука

Что скрывает морская гладь у берегов Абхазии? Недавняя подводная экспедиция приоткрыла завесу тайны: на дне Черного моря обнаружены остатки загадочного сооружения, чей возраст уходит вглубь веков.

Абхазия
Фото: panoramio.com by Gluuuum, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Абхазия

Скрытый под илом объект

Обнаружение произошло в устье реки, где песчаная взвесь и ил мешают сделать четкие снимки объекта — он словно нарочно укрыт от глаз. Археологи планируют продолжить исследование в 2024–2025 годах, чтобы составить подробную карту находки и лучше понять её происхождение.

Международная экспедиция

Интернациональная команда работала во второй половине 2023 года. В состав группы вошли специалисты Севастопольского государственного университета, присоединившиеся к международной подводно-археологической экспедиции.

С помощью специальной аппаратуры и при участии водолазов они обследовали акваторию на глубине от 1 до 60 метров в районах Сухума и Гудауты.

Найдены и античные артефакты

Помимо самих руин, исследователи наткнулись на античные сосуды. Эти артефакты могут свидетельствовать о торговой или культурной активности в этом регионе в древности.

Что скрывает морское дно?

Ученые предполагают, что найденное сооружение может быть средневековым, однако без точного плана и дополнительных данных рано делать выводы. Тайна пока остаётся неразгаданной — но, возможно, в ближайшие годы мы узнаем, какая история скрывается под толщей воды.

Уточнения

Руи́ны (от ruere с лат. — "падать"), или разва́лины - останки разрушенного здания, сооружения, их группы или целого населённого пункта.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые
Авто
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые Аудио 
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Садоводство, цветоводство
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит Аудио 
Автомат выходит из строя на ровном месте — причина в привычке, которую повторяют тысячи водителей
Авто
Автомат выходит из строя на ровном месте — причина в привычке, которую повторяют тысячи водителей Аудио 
Популярное
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще

Ёж в огороде — звучит мило, но ветеринары настойчиво советуют: не трогайте и гните подальше. Рассказываем, чем он может быть опасен.

Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Финляндия говорит по-русски: новые цифры заставляют задуматься
Цветок, который не только живёт, но и спасает: держите его в спальне
Калибры против Patriot: что скрывает новая стратегия Зеленского в переговорах Дмитрий Плотников Революция алфавита: четыре цилиндра поставили под сомнение историю письменности Игорь Буккер Олимпийская чемпионка Журова не исключает вручения хоккеисту Овечкину госнаграды РФ Любовь Степушова
Роза не любит одиночество: вот с кем ей особенно хорошо в одном цветнике
Автомат выходит из строя на ровном месте — причина в привычке, которую повторяют тысячи водителей
Забыт, но не заменён: как делали тесто в СССР — и почему это лучше, чем современные рецепты
Забыт, но не заменён: как делали тесто в СССР — и почему это лучше, чем современные рецепты
Последние материалы
Редкоземельные металлы станут аргументом Китая в противостоянии с США
Ошибка, из-за которой половина россиян платит банку лишнее
Монеты не мусор — как получить деньги за копейку
Зеленского охраняет британско-американская ЧВК — что известно о G4S
Запреты не помогли: в Вологодской области процветает нелегальная торговля алкоголем
Скручивания — в мусор: вот как реально убрать живот
Президент поздравил Овечкина с 895-й шайбой и новым рекордом НХЛ
Калибры против Patriot: что скрывает новая стратегия Зеленского в переговорах
Враги и союзники груши: кого можно сажать рядом, а кого — нет
Герой офисного обеда: как один салат с копчёной курицей заменяет целое блюдо
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.