Руины под водой: у берегов Абхазии нашли нечто удивительное

Что скрывает морская гладь у берегов Абхазии? Недавняя подводная экспедиция приоткрыла завесу тайны: на дне Черного моря обнаружены остатки загадочного сооружения, чей возраст уходит вглубь веков.
Обнаружение произошло в устье реки, где песчаная взвесь и ил мешают сделать четкие снимки объекта — он словно нарочно укрыт от глаз. Археологи планируют продолжить исследование в 2024–2025 годах, чтобы составить подробную карту находки и лучше понять её происхождение.
Интернациональная команда работала во второй половине 2023 года. В состав группы вошли специалисты Севастопольского государственного университета, присоединившиеся к международной подводно-археологической экспедиции.
С помощью специальной аппаратуры и при участии водолазов они обследовали акваторию на глубине от 1 до 60 метров в районах Сухума и Гудауты.
Помимо самих руин, исследователи наткнулись на античные сосуды. Эти артефакты могут свидетельствовать о торговой или культурной активности в этом регионе в древности.
Ученые предполагают, что найденное сооружение может быть средневековым, однако без точного плана и дополнительных данных рано делать выводы. Тайна пока остаётся неразгаданной — но, возможно, в ближайшие годы мы узнаем, какая история скрывается под толщей воды.
Руи́ны (от ruere с лат. — "падать"), или разва́лины - останки разрушенного здания, сооружения, их группы или целого населённого пункта.
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