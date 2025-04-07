Мелочи жизни? Почему Испания и ЕЦБ готовы убрать 500 евро, 1 и 2 цента из оборота

Испания и Европейский центральный банк (ЕЦБ) рассматривают возможность изъятия некоторых банкнот, в частности, 500 евро, а также монет в 1 и 2 цента.
Несмотря на растущую популярность цифровых платежей, наличные деньги по-прежнему широко используются в Испании. Сторонники безналичных расчетов утверждают, что это поможет снизить уровень мошенничества и отмывания денег. Однако в случае сбоя системы, например, из-за кибератаки, пользователи могут столкнуться с проблемами.
Постепенный отказ от наличных уже начался: в 2016 году ЕЦБ и Национальный банк Испании прекратили выпуск банкнот в 500 евро, хотя они все еще остаются законным платежным средством. Но Их использование сталкивается с проблемами отказа приема таких банкнот в бизнес-среде.
Также ожидается, что монеты в 1 и 2 цента могут исчезнуть. Некоторые страны, такие как Бельгия, Нидерланды и Финляндия, уже отказались от этих мелких монет. Испания, Франция, Германия, Португалия и Австрия рассматривают возможность следовать этому примеру. Предложение уже обсуждается на заседаниях ЕЦБ, пишет startlap.
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