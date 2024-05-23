Не пустят без важной причины: Норвегия закрывает въезд для россиян

Норвегия с 29 мая запретит въезд гражданам России

1:05 Your browser does not support the audio element. Мир

С 29 мая Норвегия запретит пересекать границу россиянам, не имеющим уважительной причины для въезда. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте правительства страны.

Фото: 500px.com by Эндрю Кава is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Гражданам России, прибывающим в Норвегию в туристических и других целях не первостепенной важности, будет отказано во въезде в Норвегию при пересечении границы", — сообщают власти.

Ограничения коснутся и тех россиян, которые получили визу от других стран-участников Шенгенского соглашения.

В пресс-релизе уточняется, что для некоторых категорий граждан РФ будут сделаны исключения. Так, приехать в страну можно, чтобы навестить проживающих в ней близких родственников, а также с целью работы или обучения.

Власти Норвегии подчеркнули, что "внимательно следят за ситуацией" и будут "принимать меры" при попытках пересечения норвежской границы через погранпункт Стурскуг.

Ранее россияне начали массово покидать Турцию из-за проблем с ВНЖ.