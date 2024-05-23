Трудности с ВНЖ и санкции: россияне переезжают из Турции в другие страны

Россияне массово уезжают из Турции из-за проблем с ВНЖ и финансами

0:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россияне, которые переехали в Турцию после начала специальной военной операции, начали массово покидать страну, сообщает Reuters.

Фото: openverse by Argenberg is licensed under CC BY 2.0

К маю число россиян с видом на жительство в Турции сократилось с 154 тысяч до 96 тысяч по сравнению с концом 2022 года.

По данным агентства, основными причинами переезда россиян из Турции в другие страны, такие как Сербия или Черногория, являются трудности с получением ВНЖ, высокая инфляция и проблемы с банковским обслуживанием из-за санкций.