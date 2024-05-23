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Трудности с ВНЖ и санкции: россияне переезжают из Турции в другие страны

Россияне массово уезжают из Турции из-за проблем с ВНЖ и финансами

0:35
Туризм

Россияне, которые переехали в Турцию после начала специальной военной операции, начали массово покидать страну, сообщает Reuters.

Россияне массово уезжают из Турции из-за проблем с ВНЖ и финансами
Фото: openverse by Argenberg is licensed under CC BY 2.0

К маю число россиян с видом на жительство в Турции сократилось с 154 тысяч до 96 тысяч по сравнению с концом 2022 года.

По данным агентства, основными причинами переезда россиян из Турции в другие страны, такие как Сербия или Черногория, являются трудности с получением ВНЖ, высокая инфляция и проблемы с банковским обслуживанием из-за санкций.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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