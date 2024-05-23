Трудности с ВНЖ и санкции: россияне переезжают из Турции в другие страны

Россияне, которые переехали в Турцию после начала специальной военной операции, начали массово покидать страну, сообщает Reuters.
К маю число россиян с видом на жительство в Турции сократилось с 154 тысяч до 96 тысяч по сравнению с концом 2022 года.
По данным агентства, основными причинами переезда россиян из Турции в другие страны, такие как Сербия или Черногория, являются трудности с получением ВНЖ, высокая инфляция и проблемы с банковским обслуживанием из-за санкций.
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