Политолог Двидар объяснил причины признания странами ЕС независимости Палестины

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Политолог Двидар: "Триггером к признанию Палестины в ЕС стало поведение Нетаньяху"

2:04
Мир

Агентство NewsInfo.Ru приводит мнение эксперта по международным отношениям Таймура Двидара о том, почему Ирландия, Норвегия и Испания признали Палестину.

Политолог Двидар: "Триггером к признанию Палестины в ЕС стало поведение Нетаньяху"
Фото: flickr.com by Joi Ito is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Эксперт считает, что решающим фактором в этом вопросе стало поведение Израиля и его премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Таймур Двидар отметил, что именно слова Нетаньяху побудили Ирландию, Испанию и Норвегию признать Палестину. Это произошло после того, как прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан обратился к Нетаньяху с просьбой прекратить операцию в Рафахе.

"Триггером послужило выступление Нетаньяху на просьбу прокурора МУС. И поведение постоянного представителя Израиля в Организации Объединенных Наций, показательные смешные выступления, унижение Организации Объединенных Наций, откровенные плевки со стороны руководства Израиля и постоянное пренебрежение на протяжении десятилетий Израилем под покровительством США решений Совета Безопасности ООН, генеральных ассамблей Объединенных Наций нескольких и пренебрежение, вообще что-либо связанного с моралью, нравственностью и человечностью", — сказал он.

Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху прокомментировал решение главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана выдать ордер на арест нескольких высокопоставленных израильских чиновников. Нетаньяху назвал это новым проявлением антисемитизма.

Также глава правительства Израиля подчеркнул, что демократический Израиль не может быть сравним с ХАМАС, который он назвал убийцами и террористами. По мнению Нетаньяху, именно такое сравнение проводит главный прокурор.

Международный уголовный суд на днях выдал ордер на арест как лидеров ХАМАС, так и премьер-министра и министра обороны Израиля по обвинению в военных преступлениях. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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