"Игра будет по правилам": политолог ответил, чего ожидать от конфликта между Ираном и Израилем

Политолог Бридже допустил эскалацию конфликта между Ираном и Израилем

3:27 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Ближний Восток

Эскалация конфликта между Ираном и Израилем будет продолжаться. Об этом Pravda.Ru заявил политолог, эксперт по Ближнему Востоку Дмитрий Бридже.

Фото: commons.wikimedia.org by Tomás Del Coro is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По его словам, конфликт имеет предпосылки долгий период времени, вероятно, с прошлой эскалации в 2006 году.

"И, конечно, Иран укрепляет свои позиции на территории Ближнего Востока. Потому что Иран смог сблизиться с Сирией. В Ираке после свержения режима Саддама Хусейна Иран смог стать частью политического процесса в Ираке и так же и в Ливане, где "Хезболла", которая имеет своих представителей в парламенте Ливана. Также он контролирует часть территории Ливана, где проживают шииты. Нельзя забывать тот же Йемен, где хуситы взяли власть в свои руки после того, как была "Арабская весна", они свергли прежнюю власть, пришло новое правительство, оно не смогло контролировать ситуацию над страной в целом. Поэтому эскалация ожидаемая", — рассказал собеседник Pravda.Ru.

Как отметил эксперт, даже власти Великобритании заявили, что если Израиль считает нужным ответить по Ирану, то тогда после этого будет большая эскалация. Так как Иран ответит своими прокси-проектами и также с его территории могут запустить ракеты и беспилотники.

"Конечно, эта игра будет по правилам. Потому что Иран не будет делать проблемы для своих соседей — для арабских соседей, для Иордании, для других стран, потому что он понимает, что тогда у него будут даже проблемы со своими союзниками. Потому что когда был удар по Израилю, то мы видели, что представитель МИДа созванивался со всеми. Это было, по-моему, за 24 часа до удара, плюс-минус. И как раз предупреждал, что Иран ответит по Израилю. Поэтому большинство ракет и беспилотников были сбиты даже на территории соседних стран — Иордании, Саудовской Аравии и других. Арабские страны сбили те ракеты, ту часть беспилотников, которые были запущены с территории Ирана", — добавил Бридже.

Политолог призвал не забывать, что эти страны, с другой стороны, имеют авраамический договор, который гарантирует не только сотрудничество по торговле, экономике, но ещё и по безопасности с Израилем.

"Не надо забывать, что у США есть военная база на территории Иордании и так далее. Но дальнейшая эскалация, конечно, будет всё увеличиваться, если не будет решения в израильско-палестинском конфликте — это самая главная основа всего. Израильско-палестинский конфликт — это основа всех других будущих конфликтов на территории Ближнего Востока любого направления, даже и террористические группировки могут воспользоваться этим", — заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ встревожена эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и призывает страны региона к сдерживанию.

Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанесло удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.