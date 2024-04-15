Дмитрий Песков сказал, что в России встревожены эскалацией на Ближнем Востоке и призывают страны региона к сдерживанию

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Песков заявил, что в РФ обеспокоенны эскалацией на Ближнем Востоке

0:52
Политика

Дмитрий Песков, который занимает пост пресс-секретаря президента РФ, заявил, что власти Москвы взволнованы наращиванием напряжения на Ближнем Востоке. Россия призывает страны региона сдерживаться.

Песков заявил, что в РФ обеспокоенны эскалацией на Ближнем Востоке
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Песков отметил, что дальнейшее обострение ситуации не принесет никому пользы. В связи с этим власти РФ хотят, чтобы все конфликты были решены только путем мирных дипломатических переговоров.

Напомним вам, что ранее лидеры стран G7 из-за обеспокоенности ситуацией на Ближнем Востоке попросили израильскую сторону не усугублять конфликт во время ответа на атаку со стороны Ирана. Во время видеовстречи государства сказали, что поддерживают Израиль. Они потребовали остановить атаки с иранской стороны, заявив, что со стороны союзников Тель-Авива могут последовать ответные меры.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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