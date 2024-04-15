Дмитрий Песков сказал, что в России встревожены эскалацией на Ближнем Востоке и призывают страны региона к сдерживанию

Дмитрий Песков, который занимает пост пресс-секретаря президента РФ, заявил, что власти Москвы взволнованы наращиванием напряжения на Ближнем Востоке. Россия призывает страны региона сдерживаться.
Песков отметил, что дальнейшее обострение ситуации не принесет никому пользы. В связи с этим власти РФ хотят, чтобы все конфликты были решены только путем мирных дипломатических переговоров.
Напомним вам, что ранее лидеры стран G7 из-за обеспокоенности ситуацией на Ближнем Востоке попросили израильскую сторону не усугублять конфликт во время ответа на атаку со стороны Ирана. Во время видеовстречи государства сказали, что поддерживают Израиль. Они потребовали остановить атаки с иранской стороны, заявив, что со стороны союзников Тель-Авива могут последовать ответные меры.
Также повысился гонорар сына шансонье.