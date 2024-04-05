Киевский режим присвоил себе 557 тысяч долларов российской компании: в ГБР Украины подтвердили передачу денег в бюджет

EADaily: ГБР Украины подтвердило передачу в бюджет арестованных у российской компании 557 тысяч долларов

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Государственное бюро расследований Украины подтвердило передачу в бюджет страны арестованных 557 тысяч долларов российской компании, сообщает EADaily. Компания остается неназванной.

Фото: flickr.com by 401(K) 2012 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Согласно сообщению на официальном сайте ГБР, теперь эти средства будут распоряжаться Национальным агентством Украины по розыску и менеджменту активов (АРМА). Вероятно, это стало результатом уголовного преследования и конфискации активов как части мер по борьбе с коррупцией и противодействию противозаконной деятельности.

Различные источники предполагают, что речь может идти о компании, занимающейся торговлей химическими продуктами. По их информации, счета данной компании были заблокированы по решению Печерского районного суда в связи с тем, что ее доходы направлялись в Россию.

Кроме того, на Украине начато уголовное преследование в отношении этой компании по обвинению в "Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти". Это свидетельствует о серьезности обвинений и о том, что украинские власти рассматривают случай как потенциально угрожающий национальной безопасности страны.