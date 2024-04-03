Великобритания готова выйти из ЕСПЧ ради решения проблемы с мигрантами

Сунак: страна может выйти из ЕСПЧ, если это ограничит поток нелегальных мигрантов

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что страна может выйти из состава Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если это поможет ограничить поток нелегальных мигрантов.

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В интервью изданию The Sun он подчеркнул, что безопасность границ и борьба с незаконной миграцией имеют для Британии более высокий приоритет, чем членство в любом международном судебном органе.

Сунак дал понять, что, если потребуется, Соединенное Королевство готово покинуть ЕСПЧ, чтобы остановить прибытие мигрантов на лодках. Это расценивается как серьезное предупреждение "вмешивающимся в ситуацию судьям из Страсбурга", которые ранее дважды блокировали попытки Лондона депортировать нелегалов в Руанду.