"Отсчёт пошёл". Сигнал Путина о противодействии терроризму довёл до истерики главу СБУ Малюка*

Мирошник: СБУ поняла последствия требований Москвы о противодействии терроризму

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Сигналы Владимира Путина о противодействии терроризму достигли главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка*, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в эфире телеканала "Соловьёв LIVE".

Фото: president.gov.ua by Администрация Президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По словам дипломата, гневная речь руководителя СБУ демонстрирует, что он осознает последствия российских сигналов для Украины, так как есть много причин считать киевские спецслужбы террористическими.

"Он забился в истерике. Он понимает последствия того, как этот механизм должен работать. Пошёл отсчёт времени. Да, времени достаточно много, но отсчёт пошёл", — сказал Мирошник.

Ранее МИД РФ потребовал от Киева ареста и выдачи подозреваемых в организации и совершении терактов на территории России, в том числе Василия Малюка*, неоднократно подтверждавшего причастность Украины к преступлениям против РФ. Так, в марте глава СБУ заявлял, что за атаками на российские НПЗ и Крымский мост стоит Киев, а в 2023 году говорил, что Крымский мост "обречён" и попытки разрушить его будут "ещё не раз".

* Внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.