Россия столкнулась с серией террористических актов, последний из которых произошел 22 марта в Красногорске. Эти события вызвали широкий резонанс не только внутри страны, но и за её пределами. Проведённое расследование компетентными органами России указывает на причастность Украины к организации и проведению этих преступлений.
Среди террористических актов были взрывы, убийства, тяжёлые ранения и подрыв Крымского моста, ставящие под угрозу жизни и безопасность граждан России. Среди жертв — журналисты, писатели и обычные мирные люди, в том числе дети.
В ответ на эти преступления, Министерство иностранных дел России обратилось к властям Украины с требованием соблюдения международных конвенций о борьбе с терроризмом. Эти требования включают в себя арест и выдачу подозреваемых в организации и совершении терактов, в том числе главы Службы безопасности Украины В.Малюка*, который признал участие своей страны в подрыве Крымского моста и других инцидентах на территории России.
"Российская сторона требует от киевского режима немедленно прекратить любую поддержку террористической деятельности, выдать виновных и возместить причиненный жертвам ущерб", — сообщает МИД РФ.
Нарушение Украиной международных обязательств может иметь серьёзные правовые последствия, сообщили в министерстве.
*Внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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