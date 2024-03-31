Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обнародован новый способ расселения аварийного жилья
Домашняя работа: маски для лица, которыми пользуются звезды
Названы продукты, полезные для сердца и сосудов
Как продлить молодость: тихоходки поразили учёных своей выживаемостью
Эксперты РБК: обязательная продажа валютной выручки экспортерами негативно скажется на курсе рубля
У звезды сериала "Солдаты" Романа Мадянова выявила саркому лёгкого
Эксперты определили стоимость летнего отдыха в Крыму
В ГИБДД предупредили о принудительной отправке на техосмотр, несмотря на его отмену
Посадите в саду эффектный лунник
Глава СБУ должен быть арестован: МИД отреагировал на серию терактов киевского режима в России

МИД РФ потребовал от Украины арестовать главу СБУ Малюка*

1:28
Политика

Россия столкнулась с серией террористических актов, последний из которых произошел 22 марта в Красногорске. Эти события вызвали широкий резонанс не только внутри страны, но и за её пределами. Проведённое расследование компетентными органами России указывает на причастность Украины к организации и проведению этих преступлений.

МИД РФ потребовал от Украины арестовать главу СБУ Малюка*
Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Среди террористических актов были взрывы, убийства, тяжёлые ранения и подрыв Крымского моста, ставящие под угрозу жизни и безопасность граждан России. Среди жертв — журналисты, писатели и обычные мирные люди, в том числе дети.

В ответ на эти преступления, Министерство иностранных дел России обратилось к властям Украины с требованием соблюдения международных конвенций о борьбе с терроризмом. Эти требования включают в себя арест и выдачу подозреваемых в организации и совершении терактов, в том числе главы Службы безопасности Украины В.Малюка*, который признал участие своей страны в подрыве Крымского моста и других инцидентах на территории России.

"Российская сторона требует от киевского режима немедленно прекратить любую поддержку террористической деятельности, выдать виновных и возместить причиненный жертвам ущерб", — сообщает МИД РФ.

Нарушение Украиной международных обязательств может иметь серьёзные правовые последствия, сообщили в министерстве.

*Внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
Слизни исчезнут с участка: вот чем нужно обработать растения — о моллюсках забудете

Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.

Кофе поможет справиться со слизнями
Советуют косметологи: как избавиться от морщин вокруг глаз
Советы от косметологов: эффективные способы устранения морщин в области глаз
Импорту нет! В России появится новый производитель полимерных труб
Сколько слов они знают: названы самые разговорчивые породы кошек
Законы физики никто не отменял: в армии России ракета Х-101 вытеснила "Калибры" Дмитрий Плотников Фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" на борту повышает ставки РФ на Ближнем Востоке Любовь Степушова Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
Назван продукт, который может стать достойной заменой подорожавшего какао
Лёгкий суп с фасолью и кукурузой: аппетитный и густой, и совсем без мяса
Эти привычки сводят собаку с ума: как не лишить питомца рассудка своими руками
Эти привычки сводят собаку с ума: как не лишить питомца рассудка своими руками
Последние материалы
Домашняя работа: маски для лица, которыми пользуются звезды
Названы продукты, полезные для сердца и сосудов
Как продлить молодость: тихоходки поразили учёных своей выживаемостью
Эксперты РБК: обязательная продажа валютной выручки экспортерами негативно скажется на курсе рубля
МИД РФ потребовал от Украины арестовать главу СБУ Малюка*
У звезды сериала "Солдаты" Романа Мадянова выявила саркому лёгкого
Эксперты определили стоимость летнего отдыха в Крыму
В ГИБДД предупредили о принудительной отправке на техосмотр, несмотря на его отмену
Посадите в саду эффектный лунник
Что значит, когда кот спит животом вверх
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников