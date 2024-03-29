Кремль прокомментировал наложение в ООН вето на резолюцию США по КНДР

Решение России наложить вето на резолюцию Совета Безопасности ООН о продлении мандата группы экспертов по санкциям в отношении КНДР отвечает национальным интересам Российской Федерации. Такую оценку дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Россия воспользовалась правом вето при голосовании по проекту резолюции США, предусматривавшему продление полномочий экспертов санкционного комитета СБ ООН по Северной Корее до 30 апреля 2025 года. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя пояснил, что в Совбезе назрела необходимость актуализации санкционного режима в отношении КНДР, однако западные страны не желают отходить от своей деструктивной и карательной линии в адрес Пхеньяна.
По словам Дмитрия Пескова, такая позиция России в большей степени соответствует ее национальным интересам, учитывая, что речь идет именно о группе экспертов по санкциям против КНДР.
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