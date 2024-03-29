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Кремль прокомментировал наложение в ООН вето на резолюцию США по КНДР

Песков: наложение вето на резолюцию США отвечает интересам России

0:59
Мир

Решение России наложить вето на резолюцию Совета Безопасности ООН о продлении мандата группы экспертов по санкциям в отношении КНДР отвечает национальным интересам Российской Федерации. Такую оценку дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков: наложение вето на резолюцию США отвечает интересам России
Фото: flickr.com by Roman Harak is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ранее Россия воспользовалась правом вето при голосовании по проекту резолюции США, предусматривавшему продление полномочий экспертов санкционного комитета СБ ООН по Северной Корее до 30 апреля 2025 года. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя пояснил, что в Совбезе назрела необходимость актуализации санкционного режима в отношении КНДР, однако западные страны не желают отходить от своей деструктивной и карательной линии в адрес Пхеньяна.

По словам Дмитрия Пескова, такая позиция России в большей степени соответствует ее национальным интересам, учитывая, что речь идет именно о группе экспертов по санкциям против КНДР.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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