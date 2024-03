Китай сделал заявление о мерах ядерной безопасности на территории Украины

Пекин придает первостепенное значение вопросам обеспечения ядерной безопасности на территории Украины. Как заявил на брифинге официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Линь Цзянь, устранить существующие риски в этой сфере можно только путем деэскалации конфликта и скорейшего восстановления мирного процесса.

Фото: openverse by jamiejohndavies is licensed under "China Flag and Dome" by jamiejohndavies is licensed under CC BY 2.0.