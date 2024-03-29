Китай сделал заявление о мерах ядерной безопасности на территории Украины

Пекин придает первостепенное значение вопросам обеспечения ядерной безопасности на территории Украины. Как заявил на брифинге официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Линь Цзянь, устранить существующие риски в этой сфере можно только путем деэскалации конфликта и скорейшего восстановления мирного процесса.
Дипломат напомнил, что в опубликованном ранее Китаем документе, излагающем позицию по политическому урегулированию украинского кризиса, содержится призыв к обеспечению безопасности атомных электростанций.
"Китай придает большое значение проблеме обеспечения ядерной безопасности на Украине. В ранее опубликованном Китаем "Позиционном документе по политическому урегулированию украинского кризиса" содержится призыв к поддержанию безопасности атомных электростанций", — заявил Линь Цзянь, комментируя ситуацию вокруг Запорожской АЭС.
Линь Цзянь подчеркнул, что проблематика ядерной безопасности является лишь одним из аспектов украинского кризиса, а ее окончательное решение зависит от перспектив общего политического урегулирования конфликта. Только продвигая процесс деэскалации и скорейшего восстановления мира, можно фундаментальным образом устранить существующие риски в ядерной сфере. Все стороны должны ответственно способствовать надлежащему урегулированию украинского кризиса, и Китай готов продолжать играть конструктивную роль в этом процессе.
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