Die Zeit: Запад прорабатывает юридическую сторону вопроса отправки войск на Украину

В Бундестаге заявили, что отправка войск на Украину не задействует 5-ую статью устава НАТО

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Немецкие парламентские эксперты предприняли попытку оправдать возможную отправку военных подразделений стран Евросоюза на территорию Украины. Издание Die Zeit осветило содержание экспертного доклада, подготовленного военным ведомством Германии.

Фото: dvidshub.net by Pvt. Randy Wren is licensed under U.S. federal government

В документе утверждалось, что если военнослужащие государств-членов НАТО будут задействованы в коллективной самообороне Украины в соответствии со статьей 51 Устава ООН и при этом подвергнутся нападению со стороны России, это не станет основанием для применения 5-й статьи устава Североатлантического альянса.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж приложит все усилия, чтобы не допустить победы России в этом конфликте. По его словам, лидеры западных держав обсудили возможность направления войск на Украину, однако достичь консенсуса пока не удалось. Впоследствии Макрон, подвергшийся резкой критике как со стороны союзников по НАТО, так и внутри страны за подобные высказывания, отметил, что его слова были тщательно продуманы. В начале марта в ходе встречи с лидерами оппозиции президент Франции вновь заявил, что у его страны нет ограничений и "красных линий" в вопросе оказания помощи Киеву.

В Кремле, комментируя заявления Макрона об отправке войск на Украину, предупредили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению России и НАТО.