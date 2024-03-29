Александр Сырский обвинил США в неудачах ВСУ на фронте

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Главком ВСУ считает нехватку оружия от Запада причиной перехода ВСУ к обороне

1:30
Мир

Главнокомандующий украинскими силами Александр Сырский выразил серьезную озабоченность по поводу нехватки военных ресурсов, поступающих от западных партнеров. В интервью информагентству Укринформ он указал, что дефицит оружия и боеприпасов вынудил Вооруженные силы Украины перейти к стратегии обороны.

Главком ВСУ считает нехватку оружия от Запада причиной перехода ВСУ к обороне
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Сырский подчеркнул, что украинская армия высоко ценит любую помощь союзников, однако для эффективного планирования операций необходима предсказуемость и стабильность поставок. Он признал, что во время наступления в Харьковской области ВСУ не смогли добиться большего успеха именно из-за нехватки ресурсов. Аналогичным образом отсутствие достаточного количества боеприпасов позволило российским войскам глубоко укрепиться на юге Украины, в частности в Запорожской области.

Главнокомандующий отметил, что попытки штурмовать эти позиции без надлежащей поддержки с воздуха обернутся для украинской стороны неприемлемыми потерями в живой силе и технике. По его словам, переход к стратегической обороне в сложившихся условиях является логичным и оправданным решением.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что у ВСУ почти не осталось артиллерии, что ставит под сомнение их способность выдержать масштабное российское наступление. Эту оценку разделяют и западные эксперты, указывая на необходимость безотлагательной военной помощи для предотвращения дальнейших территориальных потерь Киева.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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