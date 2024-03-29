Главнокомандующий украинскими силами Александр Сырский выразил серьезную озабоченность по поводу нехватки военных ресурсов, поступающих от западных партнеров. В интервью информагентству Укринформ он указал, что дефицит оружия и боеприпасов вынудил Вооруженные силы Украины перейти к стратегии обороны.
Сырский подчеркнул, что украинская армия высоко ценит любую помощь союзников, однако для эффективного планирования операций необходима предсказуемость и стабильность поставок. Он признал, что во время наступления в Харьковской области ВСУ не смогли добиться большего успеха именно из-за нехватки ресурсов. Аналогичным образом отсутствие достаточного количества боеприпасов позволило российским войскам глубоко укрепиться на юге Украины, в частности в Запорожской области.
Главнокомандующий отметил, что попытки штурмовать эти позиции без надлежащей поддержки с воздуха обернутся для украинской стороны неприемлемыми потерями в живой силе и технике. По его словам, переход к стратегической обороне в сложившихся условиях является логичным и оправданным решением.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что у ВСУ почти не осталось артиллерии, что ставит под сомнение их способность выдержать масштабное российское наступление. Эту оценку разделяют и западные эксперты, указывая на необходимость безотлагательной военной помощи для предотвращения дальнейших территориальных потерь Киева.
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