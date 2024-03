Запад собирается поставить Украине шведские истребители

Швеция продолжает обсуждение возможности поставок Украине истребителей Gripen, которое ранее зависело от вступления Швеции в НАТО, согласно заявлению главы шведского министерства обороны Пола Йонсона.

Фото: www.flickr.com by Alan Wilson is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic