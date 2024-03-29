Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Полковник Тимур Мясников, спасший свою семью во время теракта в "Крокусе", скончался от полученных ранений
Жукову не удалось вернуть себе права на хиты "Руки вверх"
Кефирный смузи на завтрак: бодрость на весь день
Сербский режиссер Эмир Кустурица не исключил получения российского гражданства
Microsoft потребовала от производителей ноутбуков добавить кнопку Copilot
В Архангельской области группу автомошенники приговорили к колонии
Прыщи после пилинга: что делать и как быть
Певица Манижа заверила, что не поддерживает террористов
Источник: бронь от армии стоит 1000 долларов
Запад собирается поставить Украине шведские истребители

Министр обороны Швеции: идет обсуждение передачи истребителей Gripen Украине

Мир

Швеция продолжает обсуждение возможности поставок Украине истребителей Gripen, которое ранее зависело от вступления Швеции в НАТО, согласно заявлению главы шведского министерства обороны Пола Йонсона.

Министр обороны Швеции: идет обсуждение передачи истребителей Gripen Украине
Фото: www.flickr.com by Alan Wilson is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Осенью прошлого года правительство Швеции подтвердило, что одним из условий поставок истребителей JAS 39 Gripen для Киева является членство Скандинавской страны в НАТО, а военные были призваны провести оценку условий передачи этих самолетов Украине. Швеция официально стала 32-м членом НАТО в марте текущего года.

Йонсон пояснил, что обсуждение ведется в рамках инициативы, направленной на помощь Украине в приобретении американских истребителей F-16.

По мнению Йонсона, Европа должна усилить свою поддержку Украины и компенсировать ее острую нехватку боеприпасов, вызванную сокращением помощи США из-за внутриполитических споров. Издание пишет, что Швеция ранее пообещала выделить на эту инициативу 30 миллионов евро.

Отдельно глава шведского министерства обороны отметил сотрудничество шведской и украинской оборонной промышленности, включая бронемашины CV90 шведского производства, которые Киев уже применяет в боевых действиях. Издание отмечает, что Йонсон заявил, что опыт украинских боевых действий также помогает шведским производителям лучше переоснащать технику.

Ранее глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём критиковал НАТО за недостаточную поддержку Украины и призывал союзников усилить давление на Россию. В то же время Россия осуждает поставки оружия Украине, считая их препятствием для урегулирования и вовлечением стран НАТО в конфликт.

Москва предупредила, что любые грузы с оружием для Украины будут законной целью для российских сил.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Пугачёва испугалась статуса иноагента? Божена Рынска высказалась о новом посте Примадонны

Журналистка Божена Рынска объяснила, почему Алла Пугачёва так поздно отреагировала на трагедию в "Крокус Сити Холле".

Божена Рынска высказалась о присвоении Пугачёвой статуса иноагента: "Вы за отечество не решайте"
Моторист раскрыл максимально убивающие двигатель автомобиля обороты
Истина о тахометре: какие обороты действительно губительны для вашего авто
Садальский отказался осуждать Дмитрия Назарова, который написал издевательский стих про "Крокус"
Эффективные методы защиты, которые помогут побороть медведку
Российская армия двигается на Часов Яр, нанесён массированный удар по Украине Дмитрий Плотников Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова "Стеллантис" нашёл способ вернуть "Ситроены" в РФ. В выгоде все Любовь Степушова
Роман Капаклы из "Дом-2" отреагировал на беременность Мусульбес: страх
Губерниев отреагировал на слова Ирины Винер, которая назвала россиян на ОИ "командой бомжей"
Ранний урожай: когда сеять огурцы на рассаду в теплице
Ранний урожай: когда сеять огурцы на рассаду в теплице
Последние материалы
Россияне опять захотели в Европу
Никонорова: заявление ООН не имело последствий для киевского режима
Станут головной болью: три грубые ошибки в воспитании собак
Крупные и гофрированные цветки: рассказываем о кларкии
На Украине объявлена эпидемия туберкулеза
Эван Макгрегор заявил, что еще вернется в качестве легендарного Мастера-джедая в "Звездных войнах"
Ягодный соус с маком для фруктового салата можно использовать как топпинг
SHOT: Пугачёву могут признать иноагентом прямо к её юбилею
Байден заявил, что возраст сделал его мудрее
В Новосибирской области страховой агент украла почти 500 тысяч рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников