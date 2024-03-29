Запад собирается поставить Украине шведские истребители

Министр обороны Швеции: идет обсуждение передачи истребителей Gripen Украине

Швеция продолжает обсуждение возможности поставок Украине истребителей Gripen, которое ранее зависело от вступления Швеции в НАТО, согласно заявлению главы шведского министерства обороны Пола Йонсона.

Фото: www.flickr.com by Alan Wilson is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Осенью прошлого года правительство Швеции подтвердило, что одним из условий поставок истребителей JAS 39 Gripen для Киева является членство Скандинавской страны в НАТО, а военные были призваны провести оценку условий передачи этих самолетов Украине. Швеция официально стала 32-м членом НАТО в марте текущего года.

Йонсон пояснил, что обсуждение ведется в рамках инициативы, направленной на помощь Украине в приобретении американских истребителей F-16.

По мнению Йонсона, Европа должна усилить свою поддержку Украины и компенсировать ее острую нехватку боеприпасов, вызванную сокращением помощи США из-за внутриполитических споров. Издание пишет, что Швеция ранее пообещала выделить на эту инициативу 30 миллионов евро.

Отдельно глава шведского министерства обороны отметил сотрудничество шведской и украинской оборонной промышленности, включая бронемашины CV90 шведского производства, которые Киев уже применяет в боевых действиях. Издание отмечает, что Йонсон заявил, что опыт украинских боевых действий также помогает шведским производителям лучше переоснащать технику.

Ранее глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём критиковал НАТО за недостаточную поддержку Украины и призывал союзников усилить давление на Россию. В то же время Россия осуждает поставки оружия Украине, считая их препятствием для урегулирования и вовлечением стран НАТО в конфликт.

Москва предупредила, что любые грузы с оружием для Украины будут законной целью для российских сил.