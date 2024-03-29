Отношения между Россией и Западам сведены к поддержанию работы своих диппредставительств

В интервью изданию "Известия" глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в нынешних условиях дипломатические отношения между Россией и странами Запада сведены к поддержанию работы дипломатических представительств.
По его словам, основным содержанием контактов с западными государствами на данный момент являются вопросы, связанные с функционированием посольств и генконсульств.
Министр пояснил, что российские загранучреждения в западных странах оказались в своеобразной финансово-экономической "осаде" из-за введенных санкций. В связи с этим в диалоге с партнерами, в частности с американской стороной, обсуждаются вопросы финансирования деятельности дипмиссий, закупки необходимых предметов, автомобилей, техники и прочего обеспечения.
Лавров подчеркнул, что в настоящее время взаимодействие с Западом сосредоточено исключительно на решении подобных технических вопросов, касающихся работы дипломатических представительств в условиях серьезных ограничений.
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