Глава МВД Франции распорядился усилить меры безопасности в местах проведения мероприятия, связанных с католической Пасхой

Во Франции усилят меры безопасности перед католической Пасхой

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Жеральд Дарманен, глава МВД Франции, распорядился усилить меры безопасности в связи со скорым празднованием католической Пасхи. Она состоится 31 марта. Министр приказал правоохранительным органам уделить особое внимание храмам и тем местам, где пройдут мероприятия, связанные с праздником.

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Дарманен отметил, что следует осуществлять визуальный контроль, чтобы выявить подозрительных личностей, а также особый контроль религиозных учреждений и собраний. Он добавил, что в места, где вероятнее всего может произойти нападение, рекомендовано привлечь военных. Они патрулируют города Франции в связи с операцией Sentinelle, которая направлена против терроризма.

Напомним, что ранее во Франции уровень террористической угрозы сделали наивысшим. Такое решение в стране приняли в связи с терактом в подмосковном "Крокусе Сити Холле".