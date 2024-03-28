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Глава МВД Франции распорядился усилить меры безопасности в местах проведения мероприятия, связанных с католической Пасхой

Во Франции усилят меры безопасности перед католической Пасхой

0:54
Мир

Жеральд Дарманен, глава МВД Франции, распорядился усилить меры безопасности в связи со скорым празднованием католической Пасхи. Она состоится 31 марта. Министр приказал правоохранительным органам уделить особое внимание храмам и тем местам, где пройдут мероприятия, связанные с праздником.

Во Франции усилят меры безопасности перед католической Пасхой
Фото: commons.wikimedia.org by Pierrot75005 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Дарманен отметил, что следует осуществлять визуальный контроль, чтобы выявить подозрительных личностей, а также особый контроль религиозных учреждений и собраний. Он добавил, что в места, где вероятнее всего может произойти нападение, рекомендовано привлечь военных. Они патрулируют города Франции в связи с операцией Sentinelle, которая направлена против терроризма.

Напомним, что ранее во Франции уровень террористической угрозы сделали наивысшим. Такое решение в стране приняли в связи с терактом в подмосковном "Крокусе Сити Холле".

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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