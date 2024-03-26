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Дружественный нейтралитет: политолог Борис Межуев оценил шансы Украины заполучить в союзники Индию

Политолог Межуев: "Индия не подпишется под планом Зеленского"

2:03
Мир

Доцент философского факультета МГУ, политолог Борис Межуев в беседе с Pravda. Ru предположил, для чего украинские чиновники едут с визитом в Индию.

Политолог Межуев: "Индия не подпишется под планом Зеленского"
Фото: https://storage.myseldon.com

Озвучивается, что в повестку встреч представителей Индии и Украины войдёт и так называемая "формула мира", предложенная Киевом. Эксперт считает, что Индия не согласится с предложениями украинской стороны по урегулированию конфликта.

"Присоединение Индии к мирному процессу, который Зеленский организует, — они очень хотят, чтобы Индия активно во всем этом участвовала. Есть желание, чтобы Индия не просто присоединилась, а чтобы подписалась под мирным планом Зеленского и в случае если Россия не выполнила бы его, то она бы прекратила с Россией какие-то контакты, по крайней мере, сократила бы их до минимума, учитывая, что сейчас торговые контакты имеют очень важное значение для России как энергопроизводителя. Индия, конечно, на это не пойдет", — уверен спикер.

У Нью-Дели и Москвы давние крепкие экономические и политические отношения. Сейчас позицию Индии по отношению к России называют "дружественный нейтралитет". Борис Межуев с этим согласен.

"Индия не участвует в санкционной войне, она высказала пожелание, чтобы эта война прекратилась. Несмотря на ее сложные отношения с Китаем, она занимает ту же позицию, что и Китай, то есть необходимость завершения этого конфликта желательно с участием интересов России. Как и большая часть глобального юга, она занимает ту точку зрения, что нужно завершать дело, как это произошло в Корее — прекратить огонь, а потом рассматривать на переговорном процессе вопросы принадлежности Украины. Она отдельно не высказывала никакого мирного плана, как это сделал Китай, не присоединилась к санкционной войне", — пояснил политолог.

Ранее Pravda. Ru расказывала, почему Индия отводит межгосударственному объединению БРИКС главенствующую роль в настоящем и будущем мироустройстве и как индийско-российское сотрудничество выходит на более высокий уровень.

Россия-Индия: особо привилегированное партнерство
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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