Госпожа Ананд: "Россия создаёт новую модель демократических ценностей"

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Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова встретилась в Индии с президентом Международного форума БРИКС госпожой Ананд.

Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова

— Вы участвуете в предвыборной деятельности в качестве наблюдателя на российских выборах, в том числе на выборах, проводимых на новых российских территориях.

— Выборы в России очень важны, поскольку Россия создаёт новую модель демократических ценностей. В рамках европейской модели новые российские территории не являются легальными, но Россия спасает людей в тех регионах. Россия также защищает демократические ценности, которые не признаются ни ЕС, ни США, поскольку Запад существует в системе, сформировавшейся после Второй мировой войны.

Сейчас мы движемся к новой модели, которая развивается в России, а также в четырёх новых российских регионах. Я думаю, что это очень хорошее преобразование, потому что люди могут сами выбирать свою страну, где они могут защищать свой суверенитет, где они могут жить со своими традициями, культурой и историей. Это особенно важно в первую очередь для людей, а не для правительства, и я надеюсь, что мы скоро увидим в будущем, что именно люди становятся рычагами правления.

— Западные лидеры называют Россию диктатурой. Как вы можете ответить им на их выпады?

— У них своя система, и если какие-то народы или страны не вписываются в их систему, значит, Запад выступает против таких стран. Запад может принять только свою модель, интересы других стран при этом отторгаются. У России есть свои географические и культурные проблемы, у России есть своя внутренняя культура и традиции, которые не являются обычным явлением в Европе.

Когда другим странам говорят, что они не могут являться демократией, — это неправильно. Другие страны следуют своим собственным интересам, и это одна из причин, по которой президент Путин добивается успеха снова и снова. Люди объединяются вокруг таких лидеров и считают, что их лидерство правильное.

Я побывала во многих регионах России, во многих городах и увидела, что люди там счастливы. У них есть работа, хорошее образование, права выступать в муниципалитетах, они могут сообщать правительственным структурам о своих потребностях, а муниципалитеты отвечают на эти запросы. У людей есть свои ценности, они проводят свои региональные мероприятия, исторические фестивали, культурные программы, посвящённые, например, Афанасию Никитину.

— Вы были наблюдателем на выборах на новых российских территориях в Донбассе. Можете ли вы рассказать нам, какой опыт вы получили там?

— Приглашение поехать в Донбасс я получила в то время, когда международные наблюдатели активно обсуждали кризис в украинских регионах. Когда у нас появилась возможность выступить наблюдателями на референдумами в четырёх новых регионах, я решила воспользоваться этим шансом. Я была там единственным наблюдателем из Индии.

Путешествие было нелёгким, поскольку нам приходилось преодолевать многие километры на машинах. Мы остановились в очень красивом и хорошем отеле, там же и поужинали. Когда мы вышли из гостиницы и поехали в другую локацию, в нашу гостиницу попала бомба. Фасад здания был разрушен. Мы могли почувствовать, каково людям жить в таких условиях. Для них это, конечно, очень критическая ситуация.

Я могу только восхищаться жителями этих четырёх регионов. Большинство молодых людей, проживающих там, служат в армии, а их женщины живут без мужей и сыновей. Они всё время живут в опасности.

— Где именно вы работали наблюдателем на выборах?

— Мы посетили несколько избирательных участков, в основном это были школы. Участки были украшены воздушными шарами, там танцевали — это был праздник демократического процесса выборов. Я могу сказать, что мы верим в Российскую Федерацию.

Мы приехали на другой избирательный участок, когда он уже закрывался. Один мужчина пришёл с маленьким сыном, проголосовал и отдал свой бюллетень ребёнку, чтобы тот опустил бюллетень в урну. После голосования я и мой коллега спросили того мужчину, чисто из любопытства, почему он позволил своему сыну опустить бюллетень в урну. Мужчина сказал очень хорошие слова:

"Я верю в Российскую Федерацию, я верю в следующее поколение. Мы не знаем, выживем ли мы сегодня, но мы даём возможность следующему поколению сохранить здесь демократию".

Они готовят своих маленьких детей к этому.

— Вы побывали на других новых территориях?

— Да, я была в Херсонской области и в Крыму. С нами приехали также наблюдатели от Евросоюза. Это были независимые представители СМИ, а не официальные наблюдатели ЕС. Были люди из Франции, из Германии, например.

— Насколько я понимаю, вы также были организатором международной группы неевропейских наблюдателей на политических выборах.

— Такая возможность у меня появилась в начале 2018 года, в марте, когда в России проходили выборы президента. В то время были некоторые инциденты, потому что ЕС не хотел, чтобы президент Путин выиграл выборы. Правительство России пригласило на выборы наблюдателей ЕС, но они отказались приехать. Правительство России инициировало новую идею пригласить новых независимых наблюдателей из Индии, Африки и других регионов мира.

Это был мой первый опыт работы политическим наблюдателем в Российской Федерации. Потом у нас появилась своя наблюдательная группа. Мы считаем, что Европейский союз не имеет права вмешиваться в выборы. Мы посетили ряд небольших стран Африки, таких как Конго и Мадагаскар. Мы принимали участие в их избирательных процессах. Там мы разработали свою параллельную систему международного наблюдения за выборами.

Наблюдатели ЕС там тоже присутствовали, и мы тоже. Это совершенно новая инициатива, поскольку Европейский союз теперь не единственная инстанция, которая может отправлять своих международных наблюдателей во все страны мира. Сейчас существует параллельная организация. У нас есть Африканский союз, наши собственные группы, а также группы ЕС. Это более взвешенно и более честно.

— Действительно странно, что Евросоюз выступает монополистом на международных выборах, потому что другие страны не получают такой возможности наблюдать за выборами в других странах. Это против демократии.

— Совершенно верно. Вот почему мы создали противовес этому.

— Собираетесь ли вы в ближайшее время поехать в Россию, чтобы тоже выступить в качестве независимого наблюдателя?

— Да, я буду там работать в качестве члена Гражданской организации, которая недавно была основана по указу президента. На выборы пригласили представителей ещё около 50 стран — Бразилии, ЮАР, многих стран Африки, стран СНГ. Я хотела бы ещё раз посетить четыре новых региона России, чтобы увидеть, какие изменения там происходят и как люди оценивают свой демократический процесс.

— Мне кажется, если бы западные или европейские чиновники вас послушали, они бы сочли вас жертвой российской пропаганды.

— На самом деле они слушают. Они нас критикуют, но в то же время их критика означает, что мы для них не пустое место. Какие бы замечания они нам ни высказывали — хорошие или плохие — это их прерогатива. Однако они осознают появление новых блоков. Это очень важно. Мы с ними находимся на одной платформе демократии.

— Куда именно вы собираетесь в России, в какой регион?

— Надеюсь, я поеду в Крым. До этого я посещала этот регион трижды. Один раз я поехала туда на выборы, посетила Крым по дороге в Херсонскую область, а потом побывала там на экономическом форуме. Я наблюдаю за избирательным процессом с 2014 года.

Крым — действительно очень важный регион. Он даёт новую модель развития. После Второй мировой войны три лидера собрались в Крыму, чтобы обсудить будущее мира. Крым на этом этапе является очень важным регионом. Крым для меня — новая модель демократии. После Второй мировой войны в Ялтинском дворце прошла встреча трёх мировых лидеров — Рузвельта, Черчилля и Сталина. Они собрались там, чтобы разработать новую модель демократии и цивилизации.

Однако сегодня правительственные чиновники в ЕС убеждены, что любое их решение является окончательным. Они не думают об Африке, Азии, СНГ. Баланса здесь нет, поскольку каждый должен быть услышан.

Сегодня блок БРИКС стал намного более важным, чем раньше. Страны БРИКС — это огромная географическая территория и большая численность населения. Эти страны раньше не были объединены, они жили по модели ООН. Сегодня страны, не получившие места в ООН, присоединяются к БРИКС. Это ещё одна параллельная система, которую очень важно реализовать. Мы работаем над достижением баланса в политике и экономике.

— Означает ли это, что БРИКС — это также новая модель демократии в мире?

— Да, это так. Модель БРИКС основана на человекоцентричном развитии. В предыдущей модели существовала только модель, ориентированная на правительство, когда именно правительства контролируют людей. Сейчас страны БРИКС утверждают, что в первую очередь важны равенство и суверенитет. Это очень тяжёлая работа, но нам нужно добиться успеха в этом направлении. БРИКС необходимо развивать ради будущего. У всех нас разные модели цивилизации — разные традиции, разные языки, валюта, религия, разные законы и т. д. Очень сложно сложить всё в одну корзину.

Но у нас есть одна цель — это развитие, ориентированное на человека. Необходимо оказать поддержку каждому человеку. У каждого человека должны быть свои права, и наше главное правило — не эксплуатировать людей ради денег, строительства домов, дорог, инфраструктуры. Каждый человек должен быть партнёром и заинтересованной стороной в процессе развития. Я верю, что экономика БРИКС позаботится об этом. Мы поднимаем этот вопрос каждый раз, когда участвуем в конференциях и семинарах, потому что это основа развития БРИКС.

— БРИКС — это успешная политическая платформа, но у неё есть много экономических проблем. У блока нет единой валюты, есть сложности с проведением платежей. Как можно решить эту проблему?

— Если вы хотите что-то изменить, вам нужно увидеть свет и двигаться к нему. Вы правы, когда говорите, что БРИКС более успешен политически. Политическая мотивация выше. Экономическое развитие является следующим этапом.

Однако я не согласна с вашим комментарием. БРИКС не делает политику главным приоритетом. Блок также активен и в экономической сфере. После пандемии короновируса и украинского кризиса мы стали работать над новыми правилами торговли. Мы пытаемся развивать недолларовые платежи. Мы пытаемся осуществлять платежи в местных валютах. Это происходит благодаря модели БРИКС. До этого всем странам приходилось обменивать свои деньги на доллары, прежде чем платежи могли быть переведены в другие страны, и им приходилось переплачивать за это. Сегодня, если две страны хотят платить друг другу, они могут опустить долларовую часть этого процесса. Это результат экономической модели БРИКС.

Экономика БРИКС обретает форму и развивается, и другие страны это видят. Если у них нет шанса вступить во Всемирную торговую организацию, они хотят присоединиться к БРИКС, потому что чувствуют, что могут иметь собственное пространство для торговли и развития в рамках БРИКС. У них появится пространство для новых технологий, инновационных кластеров и т. д. Поэтому я считаю, что экономическая часть БРИКС так же важна, как и политическая.

— Когда вы были в Крыму на референдуме 2014 года, помните ли вы чувства людей там, когда они голосовали за вхождение в состав России?

— Да, люди были очень счастливы. Они пришли к этому, преодолев множество невзгод и лишений. Когда референдум наконец состоялся, люди были очень счастливы, они искали лучшего будущего для своих детей, безопасности, защищённости и мирного развития.

Я была там, когда президент Путин открыл Крымский мост, мост процветания. Это был исторический момент и большой экономический потенциал, который был передан Крыму. Я считаю, что у крымчан сейчас есть прогресс, но остальные четыре региона до сих пор подвергаются обстрелам.

— Как вы думаете, будет ли ещё одна Ялтинская конференция после того, как горячая фаза этого конфликта пройдёт? Будет ли новое соглашение между Западом и Россией?

— Конечно, будет новое развитие. Мирное соглашение между Украиной и Россией произойдёт, и это будет исторический момент для России, потому что с угнетением будет покончено и мирная миссия будет завершена.

— Почему Россия занимает такое важное место в вашей жизни? Почему вы решили поехать в Россию, чтобы стать международным наблюдателем? Почему Россия?

— У России такая же долгая история, как и у Индии. После того как Индия обрела независимость, Россия всегда оказывала ей большую поддержку, при любых обстоятельствах. Россия всегда была на стороне Индии, во времена конфликтов, войн или экономических проблем. Россия также внесла большой вклад в оборону Индии. Сегодня мы чувствуем, что всё, что происходит в Российской Федерации, правильно, потому что Россия всегда была на стороне человечества. Мы можем это видеть в мировой истории, во время Второй мировой войны, и можем наблюдать и по сей день.

Если подумать обо всех санкциях, с которыми ей приходится иметь дело сегодня, это происходит только потому, что Запад всё ещё верит в свою монополию на всё. Россия сегодня — это сильная страна, которая может ему отвечать. Вот почему так много стран поддерживают Россию. Это не только политическая, но и экономическая поддержка. Россия имеет поддержку таких стран, как Китай и Индия. У России появились новые друзья в восточном мире.