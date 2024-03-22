Белый дом пока не может оценить, насколько связаны предупреждения американского посольства в Москве в начале марта с терактом в "Крокус Сити Холле". Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Но у нас были некоторые опасения по поводу возможности террористической атаки в Москве и ее окрестностях в начале этого месяца", — сказал он.
Теракт в "Крокусе" произошел вечером, 22 марта. Вооружённая группа людей в камуфляжной форме ворвалась в здание и начала огонь. Сообщается о десятках погибших и пострадавших. Согласно первой ориентировке, разыскивается белый "Рено" с номерами Тверской области, но они могут быть поддельными.
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Опрыскивание сада белизной – один из важных аспектов садоводства и сельского хозяйства в целом. Белизна, или известь, является не только эстетическим элементом, делающим сад и ландшафт более привлекательными, но и важным средством для борьбы с различными вредителями и болезнями растений.