"У нас были некоторые опасения": В Белом доме не могут оценить связь предупреждений своего же посольства с терактом в "Крокусе"

В Белом доме не смогли оперативно оценить связь предупреждений своего посольства с терактом в "Крокусе"

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Белый дом пока не может оценить, насколько связаны предупреждения американского посольства в Москве в начале марта с терактом в "Крокус Сити Холле". Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Фото: defense.gov by DoD photo by Glenn Fawcett is licensed under Public domain

"Но у нас были некоторые опасения по поводу возможности террористической атаки в Москве и ее окрестностях в начале этого месяца", — сказал он.

Теракт в "Крокусе" произошел вечером, 22 марта. Вооружённая группа людей в камуфляжной форме ворвалась в здание и начала огонь. Сообщается о десятках погибших и пострадавших. Согласно первой ориентировке, разыскивается белый "Рено" с номерами Тверской области, но они могут быть поддельными.

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