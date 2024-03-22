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Украинское правительство отменило понятие "ограничено годен" для службы в армии

АрмияInform: На Украине отменили понятие "ограничено годен"

1:54
Мир

По данным АрмияInform, украинское правительство отменило понятие "ограниченно годен" для военной службы, согласно новому закону о социальной защите военнослужащих, принятому парламентом страны. Это решение было предложено в прошлом году Дмитрием Лубинецом, уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека.

АрмияInform: На Украине отменили понятие "ограничено годен"
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Согласно закону, военнослужащие, ранее признаваемые "ограниченно годен", будут пройти повторное медицинское освидетельствование, чтобы определить их пригодность для службы.

Заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова подтвердила, что повторное освидетельствование должно быть проведено для тех, кто ранее получал статус "ограниченно годный". После освидетельствования будет определена их реальная пригодность для службы.

Верховная рада также приняла законопроект о социальной защите военнослужащих, который устанавливает денежную выплату в размере 15 миллионов гривен (более 386 тысяч долларов) семье погибшего военного.

Президент Украины Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что генштаб ВСУ обратился к нему с просьбой мобилизовать дополнительных 450-500 тысяч человек. Однако, на Украине сложно принять законопроект о мобилизации, и его первые версии отправлены на доработку. Новый проект значительно ужесточает процесс мобилизации, требуя присутствие военнообязанных в военкоматах в течение 60 дней после объявления мобилизации и обязывая граждан от 18 до 60 лет носить военно-учетные документы в период мобилизации.

Новый закон предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Однако некоторые депутаты Рады критиковали этот пункт, отметив, что в нем есть возможность для затягивания процесса.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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