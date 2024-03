Украинское правительство отменило понятие "ограничено годен" для службы в армии

Your browser does not support the audio element.

По данным АрмияInform, украинское правительство отменило понятие "ограниченно годен" для военной службы, согласно новому закону о социальной защите военнослужащих, принятому парламентом страны. Это решение было предложено в прошлом году Дмитрием Лубинецом, уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International