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МИД Германии заявил о 21 граждане ФРГ, участвующим в боях на Украине. Большая часть воюет на стороне России

Германия официально признала участие немцев в боевых действиях на Украине

1:43
Мир

По данным министерства внутренних дел Германии, в зоне специальной военной операции на Украине в настоящее время находится 21 гражданин ФРГ, которые в той или иной степени вовлечены в боевые действия на стороне украинских или российских сил.

Германия официально признала участие немцев в боевых действиях на Украине
Фото: commons.wikimedia.org by Cezary Piwowarski is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Все эти лица ранее были замечены в экстремистской деятельности, о чем ведомство сообщило в ответ на запрос издания Berliner Zeitung.

Министерство располагает информацией о непосредственном участии в боевых столкновениях 14 немецких граждан, из которых 3 воюют за Украину, а 11 — за Россию. Кроме того, МВД подтверждает гибель менее 10 проукраинских наемников из Германии в результате боевых действий.

Однако, как отмечает издание, ведомство учитывает только тех граждан Германии, которые ранее привлекали внимание своей причастностью к правому или левому экстремизму. Поэтому реальное число немецких комбатантов, вовлеченных в конфликт на Украине, вероятно, значительно выше.

Ранее медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) сообщала о гибели немецкого наемника, воевавшего на стороне ВСУ, в результате артиллерийского обстрела.

Министерство обороны Российской Федерации неоднократно заявляло об уничтожении наемников из стран НАТО в зоне проведения специальной военной операции. В частности, на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ в конце прошлого года министр обороны Сергей Шойгу отметил, что с начала спецоперации было уничтожено более 5,8 тысяч иностранных боевиков, в том числе 1427 из Польши, 466 из США и 344 из Великобритании.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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