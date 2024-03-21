МВД и Минюст Эстонии выступили против законопроекта, ограничивающего россиян и белорусов, проживающих на территории страны

В Эстонии провалилась попытка принятия законопроекта, ограничивающего россиян

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Министерство юстиции и Министерство внутренних дел Эстонии выступили против законопроекта, предполагающего лишить права голоса на местных выборах граждан России и Белоруссии, проживающих в стране.

Фото: phonoteka.org

Согласно информации, представленной правительством Эстонии, ведомства посчитали данную инициативу неприемлемой.

В настоящее время, в соответствии с эстонской Конституцией, правом голоса на муниципальных выборах обладают все местные жители старше 16 лет, включая граждан других стран ЕС, третьих стран, а также лиц без гражданства. При этом баллотироваться в качестве кандидатов могут только граждане Эстонии и других государств ЕС.

Правительство Эстонии на протяжении длительного времени рассматривало возможность ограничения избирательных прав для российских и белорусских граждан, проживающих в стране. Первоначально предполагалось, что это можно сделать без изменения Конституции, но юридический анализ показал, что это невозможно.

В настоящий момент в правительстве Эстонии нет единого мнения относительно необходимости внесения поправок в основной закон с целью лишения избирательных прав российских и белорусских граждан. Изменение Конституции является сложным и длительным процессом, а следующие выборы в местные органы самоуправления запланированы на осень 2025 года.