Роберт Фицо думает, что на предстоящем саммите глав стран Евросоюза будут серьезные дебаты по Украине

Премьер Словакии ожидает дебатов по Украине на предстоящем саммите стран ЕС

1:08 Your browser does not support the audio element. Мир

Роберт Фицо, который занимает пост премьер-министра Словакии, рассказал, чего он ожидает от саммита стран Евросоюза, который пройдет в четверг и пятницу. Он считает, что будет серьезная дискуссия по вопросам Украины.

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Фицо требует, чтобы огонь был немедленно прекращен, а власти России и Украины перешли к мирным переговорам. Он боится, что если страны НАТО направят свои войска на поддержку Киева, то конфликт начнет расширяться и усугубляться. Премьер Словакии сказал, что страна не станет посылать свою армию и вооружение на Украину. Но она готова помочь Киеву в восстановлении после войны.

Фицо сообщил, что не поддерживает решение о вступлении Украины в состав НАТО. Он объясняет это тем, что Киев нужен Европе как буфер между альянсом и Россией.

Премьер Словакии сказал, что страна выступает за скорейшее перемирие. А о том, каким будет этот мир, Москва и Киев должны договариваться сами.

Известно, что во время проведения саммита ЕС будут обсуждаться темы атомной энергетики и расширения Евросоюза.